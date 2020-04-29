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Жесткое ДТП с опрокидыванием произошло в Барнауле

, ИА "Амител"
Несколько автомобилей столкнулись на Павловском тракте

Фото: vk.com/incident22

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на одной из главных транспортных магистралей краевой столицы, сообщают утром 29 апреля очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".  

На Павловском тракте неподалеку от перекрестка с улицей Малахова столкнулись не менее трех иномарок, в том числе Nissan Teana и Toyota. От удара минивэн перевернулся на бок.

По информации барнаульцев, в ДТП пострадал один человек. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они регулируют движение.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" на 8 часов, авария не создала серьезных заторов на этом участке.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.04.2020 09:01
- гость -

Виновата дорога, светофор и переход.

29.04.2020 09:02
- гость -

Самоизолированные носятся с выпученными шарами по городу ? Там знак 40 стоит, кто куда летел-то ?

29.04.2020 09:04
- гость -


29.04.2020 09:01
- гость -

Глупышка, там нет светофора.

29.04.2020 09:07
гость

виновата самоизоляция))))))))

29.04.2020 09:12
- гость -

летают без царя в голове

29.04.2020 09:17
- гость -

Виноват знак 40 и пешеходный переход, все ехали по правилам снизили скорость перед пешеходником а один даун очень сильно спешил на работу вот и результат, а по факту там давно напрашивается надземный переход.

29.04.2020 09:24
- гость -


29.04.2020 09:17
- гость -
Да нет, там бы хватило пешеходного светофора с кнопочным управлением.

29.04.2020 09:28
гость



29.04.2020 09:17
- гость -
там хватило бы просто мозгов)))))))

29.04.2020 09:53
- гость -

Вообще ощущение, что автомобилисты отвыкли от того, что есть пешеходы. На нерегулируемых не пропускают, на регулируемых несутся на красный выпучив глаза. Ходить страшно.

29.04.2020 09:55
мимопроходил

ДПСники нормально так маски носят ))

29.04.2020 10:19
- гость -

Для поднятия настроения:
Столько идиотов на дорогах - страшно права покупать!

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