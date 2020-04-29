На Алтае хозяин напавшей на ребенка собаки ответит рублем

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации с владельца собаки, которая напала на маленького жителя республиканской столицы, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
"В марте текущего года в дневное время в Горно-Алтайске собака, принадлежащая жителю города, укусила малолетнего ребенка, – констатировали в прокуратуре. – В результате чего ребенок перенес физические и нравственные страдания, а также психологический стресс".
Специалисты ведомства оценили нанесенный ребенку вред в 50 тысяч рублей. Они намерены взыскать эту сумму в пользу семьи пострадавшего.
В качестве аргумента приводится тот факт, что хозяин животного обязан обеспечить такие условия содержания, чтобы оно не могло нанести вред окружающим людям. Однако он этого не сделал, что и повлекло за собой травмирование ребенка.
Ранее amic.ru писал, что жительницу Горно-Алтайска покалечила собственная собака. Женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после того, как на нее набросился принадлежащий ей питбультерьер.
Комментарии
50 штук - мало. у ребенка страх засел. Да и врядли у таких хозяев после случая этого что либо измеинтся. потому надо усыплять животинку. негоже на людей кидаться.
Очень мало, надо бы и уголовную ответственность ввести. Меня как год покусала собака, на глазах у ребенка. Так она теперь от всех собак шарахается. А у меня досих пор синяки которые не сходят, и это была еще маленька собака.
50 тыс?. Это 3 прогулки на самоизоляции. Маловато.