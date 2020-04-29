На Алтае хозяин напавшей на ребенка собаки ответит рублем

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура направила в суд иск о взыскании компенсации с владельца собаки, которая напала на маленького жителя республиканской столицы, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"В марте текущего года в дневное время в Горно-Алтайске собака, принадлежащая жителю города, укусила малолетнего ребенка, – констатировали в прокуратуре. – В результате чего ребенок перенес физические и нравственные страдания, а также психологический стресс".

Специалисты ведомства оценили нанесенный ребенку вред в 50 тысяч рублей. Они намерены взыскать эту сумму в пользу семьи пострадавшего.

В качестве аргумента приводится тот факт, что хозяин животного обязан обеспечить такие условия содержания, чтобы оно не могло нанести вред окружающим людям. Однако он этого не сделал, что и повлекло за собой травмирование ребенка.

Ранее amic.ru писал, что жительницу Горно-Алтайска покалечила собственная собака. Женщину доставили в медучреждение в тяжелом состоянии после того, как на нее набросился принадлежащий ей питбультерьер.