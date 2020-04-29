Спикер Госдумы раскритиковал страны, которые раздают деньги людям во время пандемии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал руководство США и других стран за решение провести прямую раздачу денег своим гражданам в период эпидемии коронавируса. Володин отметил, что "это не то, что может помочь жителям". В качестве положительного примера спикер привел Россию.
"27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки. А для того чтобы подключиться к ИВЛ, надо 72 тысячи долларов. А выдают им по тысяче. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся", – цитирует Володина Znak.
Ранее amic.ru сообщал, что против прямой раздачи денег населению выступил и глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, у российских властей нет возможности выплачивать деньги своим гражданам в период пандемии. Вместо этого нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики.
Комментарии
Россиянам лапшу раздают на уши.
Хорошо что не все зерно успели за баксики продать. В стране цена на зерно взлетела.
А зачем народу деньги? Естественный отбор во всей своей красе, в условия НЕправового государства, где все законы по
алигофреноалигархов заточены, народ как тараканы, сам ...............
Спикер Госдумы раскритиковал страны
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У вас, дурачков, спросить забыли. За 10 лет жЫрных нулевых экономику в задницу загнали.
"В нашей стране всем оказывается медицинская помощь." - бесплатно это пока ИВЛ хватает. А далее..... И надо бы теперь еще вести статистику сколько от голода умрет и от вовремя не сделанной операции, и т.д.
Какое замечательное слово "люстрация"...
Интересно её применять будут сплошным потоком , по принципу кто в течение последних 20 лет был причастен к власти?
вот я не понимаю как так он занимает свою должность если простых вещей не понимает, что если не работать то и денег не заработать, а еду продают за деньги и ЖКХ и прочие счета да и кредиты тоже деньгами оплачивают. Где по его мнению интересно сидящие в принудиловку по домам люди должны взять деньги?
Походу то чудо ещё не понимает как так может быть государство для людей, а не наоборот как он привык жить?
29.04.2020 10:18
месный
Так он и не работает, а сидит на шее у народа со всей своей семьей, прожирая бюджетные деньги!
Вроде бы уже неоднократно проходили эту часть арлингтонского балета. Но повторюсь аппаратов 50 тысяч на страну. Самому Володину с сотоварищами это поможет, а остальным?
Вот чем больше чиновники говорят, тем больше ненависти. лично у меня к ним возникает!
А что лично сам Володин сделал хорошего для народа? Мое мнение, что он враг народа!
Если бы этот чиновник жил в любой другой стране, он бы каким-нибудь грузчиком работал...
Иди вылечись бесплатно-без штанов останешься...
Киса, зачем вам деньги?
в тех странах что он критикует его бы даже пол в парламент мыть не взяли.
Как далеки они от народа. Видят его только из окна персонального автомобиля.
Нужны Парижу деньги
В тех странах людей попросили посидеть дома и не работать, за это им дали деньги, чтоб не нуждались. После пандемии они выйдут на работу и жизнь потечёт в привычном русле.
У нас сидят без работы, без денег, а когда поййдут на работу, окажется что работы нет и экономика в яме.
Дальше рост преступности, голодные бунты и смена политического режима?
29.04.2020 10:42
- гость -
Тут мелькала инфа о размещении росгвардией заказа на оченьмного гранат наступательных - как вы думаете зачем они ей к чему готовятся?
Спикер Госдумы раскритиковал страны, которые раздают деньги людям во время пандемии
Один уже спрашивал: "Вы чё, хотите как в Париже?"
Люстрации станут ответом?
В нашей стране всем оказывается медицинская помощь.
забыл только добавить что "Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений"(с)
и как обстоят дела на местах
«Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю, костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, респираторы — проблема. Бахилы! Две тряпочки сшить! Возьмите ткань любую, посадите 2–3 санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет?» (с)
это хто? голубое лобби и сынок 80-ти летней учительницы-миллиардерши?
На фига быдлу деньги, все равно пропьют.
29.04.2020 10:18
месный
вот я не понимаю как так он занимает свою должность если простых вещей не понимает, что если не работать то и денег не заработать, а еду продают за деньги и ЖКХ и прочие счета да и кредиты тоже деньгами оплачивают. Где по его мнению интересно сидящие в принудиловку по домам люди должны взять деньги?
снять со вклада в банке.
ему же набиулина все на стол кладет, в отчете
Что делать с этим "бесплатным аппаратом"?
Ребяты, это друган Путина, член ЕР, который смачно зализал - "Нет Путина не будет и России". Но это именно мы его избрали, а от теперича открыто глумится над населением...
29.04.2020 10:46
месный
Дружище, 200 семей в России захватили накопленные страной резервы и делиться с народом, который это выплачивал, не собираются. Росгвардия туда не вхожа. Следовательно, доходы росгвардейцев тоже растают, плюс они видят что происходит с доходами их родных. А тут ещё и гранаты подвезли...
В общем, похоже, нас готовят к крови
Судя по увеличению заболевших принятые меры малоэффективны... Продолжится рост числа заболевших нужны будут меры по ужесточению карантина а у людей денюжек нет... Беспроцентные кредиты... Или бунт населения... Или отставка правительства...
Ну да, твое пальмовое масло может помочь. Ребята, пора просыпаться, так можно не только свою жизнь про...ть, но и детей.
Уважаемый спикер напоминаю простую истину: если хозяину лошади не на что купить овес, лошадь идет на мясо! А тебе спасибо за снабжение пальмой нашей страны - господин главный импортер пальмы. С зарегистрированными заводами на маму пенсионерку! В отставку всем составом пора!
А зачем холодное с мягким сравнивает?
29.04.2020 11:21
- гость -
29.04.2020 11:24
гость
А ведь так уже было, август 98 все помнят, и как перед этим правительство меняли, своих нужных убрали поставили тех кого не жалко и оппана дефолт! Не спроста у нас правительство поменяли то.
Что теперь жалуетесь, надо было в 2018 всем идти голосовать, а не отсиживаться.
Бесплатно лечат в сша от короновируса,врут не стесняясь
29.04.2020 12:09
- гость -
Ты только от туда приехал?
боится роттенбергам не хватит
Вертолётная раздача лапши на уши!!!
А ещё он учил разные страны как проводить сомнительные голосования вместо референдума по поправкам в конституцию........
29.04.2020 10:21
- гость -
Вроде бы уже неоднократно проходили эту часть арлингтонского балета.(с)
Балет был Марлезонский, а Арлингтон - это город недалеко от Вашингтона..
Или вы о чем, сейчас?
Уже разоблачили вроде это враньё, зачем же снова повторять утверждения лжеца?
Собчак купила квоту на вылов краба на 60 млн. долларов. Ее мамаша Людмила Нарусова, как член Совета Федерации обратилась официально к Патрушеву, чтобы Ксюше оказали господдержку из бюджета в размере 1 млрд. в связи с кроновирусом и опасностью потерей бизнеса.