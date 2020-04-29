Суббота, 2 Май, 10:28

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
16°

114431 +0
Обь
460см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Спикер Госдумы раскритиковал страны, которые раздают деньги людям во время пандемии

, ИА "Амител"
По словам Вячеслава Володина, это не то, что может помочь населению
Фото: Rusplt.ru

Фото: Rusplt.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал руководство США и других стран за решение провести прямую раздачу денег своим гражданам в период эпидемии коронавируса. Володин отметил, что "это не то, что может помочь жителям". В качестве положительного примера спикер привел Россию.

"27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки. А для того чтобы подключиться к ИВЛ, надо 72 тысячи долларов. А выдают им по тысяче. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся", – цитирует Володина Znak.

Ранее amic.ru сообщал, что против прямой раздачи денег населению выступил и глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, у российских властей нет возможности выплачивать деньги своим гражданам в период пандемии. Вместо этого нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.04.2020 10:06
- гость -

Россиянам лапшу раздают на уши.

29.04.2020 10:06
- гость -

Хорошо что не все зерно успели за баксики продать. В стране цена на зерно взлетела.

29.04.2020 10:07
- гость -

А зачем народу деньги? Естественный отбор во всей своей красе, в условия НЕправового государства, где все законы по алигофрено алигархов заточены, народ как тараканы, сам ...............

29.04.2020 10:15
- гость -

Спикер Госдумы раскритиковал страны
---------
У вас, дурачков, спросить забыли. За 10 лет жЫрных нулевых экономику в задницу загнали.

29.04.2020 10:16
Гостья

"В нашей стране всем оказывается медицинская помощь." - бесплатно это пока ИВЛ хватает. А далее..... И надо бы теперь еще вести статистику сколько от голода умрет и от вовремя не сделанной операции, и т.д.

29.04.2020 10:18
- гость -

Какое замечательное слово "люстрация"...

Интересно её применять будут сплошным потоком , по принципу кто в течение последних 20 лет был причастен к власти?

29.04.2020 10:18
месный

вот я не понимаю как так он занимает свою должность если простых вещей не понимает, что если не работать то и денег не заработать, а еду продают за деньги и ЖКХ и прочие счета да и кредиты тоже деньгами оплачивают. Где по его мнению интересно сидящие в принудиловку по домам люди должны взять деньги?

29.04.2020 10:19
месный

Походу то чудо ещё не понимает как так может быть государство для людей, а не наоборот как он привык жить?

29.04.2020 10:20
- гость -

29.04.2020 10:18
месный
Так он и не работает, а сидит на шее у народа со всей своей семьей, прожирая бюджетные деньги!

29.04.2020 10:21
- гость -

Вроде бы уже неоднократно проходили эту часть арлингтонского балета. Но повторюсь аппаратов 50 тысяч на страну. Самому Володину с сотоварищами это поможет, а остальным?

29.04.2020 10:22
- гость -

Вот чем больше чиновники говорят, тем больше ненависти. лично у меня к ним возникает!

29.04.2020 10:24
- гость -

А что лично сам Володин сделал хорошего для народа? Мое мнение, что он враг народа!

29.04.2020 10:26
- гость -

Если бы этот чиновник жил в любой другой стране, он бы каким-нибудь грузчиком работал...

29.04.2020 10:27
- гость -

Иди вылечись бесплатно-без штанов останешься...

29.04.2020 10:29
- гость -

Киса, зачем вам деньги?

29.04.2020 10:29
- гость -

в тех странах что он критикует его бы даже пол в парламент мыть не взяли.

29.04.2020 10:30
гость

Как далеки они от народа. Видят его только из окна персонального автомобиля.

29.04.2020 10:33
- гость -

Нужны Парижу деньги

29.04.2020 10:42
- гость -

В тех странах людей попросили посидеть дома и не работать, за это им дали деньги, чтоб не нуждались. После пандемии они выйдут на работу и жизнь потечёт в привычном русле.
У нас сидят без работы, без денег, а когда поййдут на работу, окажется что работы нет и экономика в яме.
Дальше рост преступности, голодные бунты и смена политического режима?

29.04.2020 10:46
месный

29.04.2020 10:42
- гость -


Тут мелькала инфа о размещении росгвардией заказа на оченьмного гранат наступательных - как вы думаете зачем они ей к чему готовятся?

29.04.2020 10:47
- гость -

Спикер Госдумы раскритиковал страны, которые раздают деньги людям во время пандемии

Один уже спрашивал: "Вы чё, хотите как в Париже?"
Люстрации станут ответом?

29.04.2020 10:49
- гость -

В нашей стране всем оказывается медицинская помощь.

забыл только добавить что "Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений"(с)

и как обстоят дела на местах
«Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю, костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, респираторы — проблема. Бахилы! Две тряпочки сшить! Возьмите ткань любую, посадите 2–3 санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет?» (с)

29.04.2020 11:07
гость

это хто? голубое лобби и сынок 80-ти летней учительницы-миллиардерши?

29.04.2020 11:10
спикер

На фига быдлу деньги, все равно пропьют.

29.04.2020 11:11
- гость -

29.04.2020 10:18
месный


вот я не понимаю как так он занимает свою должность если простых вещей не понимает, что если не работать то и денег не заработать, а еду продают за деньги и ЖКХ и прочие счета да и кредиты тоже деньгами оплачивают. Где по его мнению интересно сидящие в принудиловку по домам люди должны взять деньги?


снять со вклада в банке.
ему же набиулина все на стол кладет, в отчете

29.04.2020 11:14
- гость -

Что делать с этим "бесплатным аппаратом"?

29.04.2020 11:14
- гость -

Ребяты, это друган Путина, член ЕР, который смачно зализал - "Нет Путина не будет и России". Но это именно мы его избрали, а от теперича открыто глумится над населением...

29.04.2020 11:18
- гость -

29.04.2020 10:46
месный

Дружище, 200 семей в России захватили накопленные страной резервы и делиться с народом, который это выплачивал, не собираются. Росгвардия туда не вхожа. Следовательно, доходы росгвардейцев тоже растают, плюс они видят что происходит с доходами их родных. А тут ещё и гранаты подвезли...
В общем, похоже, нас готовят к крови

29.04.2020 11:21
- гость -

Судя по увеличению заболевших принятые меры малоэффективны... Продолжится рост числа заболевших нужны будут меры по ужесточению карантина а у людей денюжек нет... Беспроцентные кредиты... Или бунт населения... Или отставка правительства...

29.04.2020 11:23
- гость -

Ну да, твое пальмовое масло может помочь. Ребята, пора просыпаться, так можно не только свою жизнь про...ть, но и детей.

29.04.2020 11:24
гость

Уважаемый спикер напоминаю простую истину: если хозяину лошади не на что купить овес, лошадь идет на мясо! А тебе спасибо за снабжение пальмой нашей страны - господин главный импортер пальмы. С зарегистрированными заводами на маму пенсионерку! В отставку всем составом пора!

29.04.2020 11:33
- гость -

А зачем холодное с мягким сравнивает?

29.04.2020 11:39
месный

29.04.2020 11:21
- гость -
29.04.2020 11:24
гость

А ведь так уже было, август 98 все помнят, и как перед этим правительство меняли, своих нужных убрали поставили тех кого не жалко и оппана дефолт! Не спроста у нас правительство поменяли то.

29.04.2020 11:52
- гость -

Что теперь жалуетесь, надо было в 2018 всем идти голосовать, а не отсиживаться.

29.04.2020 12:09
- гость -

Бесплатно лечат в сша от короновируса,врут не стесняясь

29.04.2020 12:15
месный

29.04.2020 12:09
- гость -

Ты только от туда приехал?

29.04.2020 13:29
гость

боится роттенбергам не хватит

29.04.2020 13:42
- гость -

Вертолётная раздача лапши на уши!!!

29.04.2020 13:44
- гость -

А ещё он учил разные страны как проводить сомнительные голосования вместо референдума по поправкам в конституцию........

29.04.2020 15:22
- гость -

29.04.2020 10:21
- гость -
Вроде бы уже неоднократно проходили эту часть арлингтонского балета.(с)

Балет был Марлезонский, а Арлингтон - это город недалеко от Вашингтона..
Или вы о чем, сейчас?

29.04.2020 16:57
- гость -

29.04.2020 19:49
- гость -

Уже разоблачили вроде это враньё, зачем же снова повторять утверждения лжеца?

29.04.2020 19:55
- гость -

Собчак купила квоту на вылов краба на 60 млн. долларов. Ее мамаша Людмила Нарусова, как член Совета Федерации обратилась официально к Патрушеву, чтобы Ксюше оказали господдержку из бюджета в размере 1 млрд. в связи с кроновирусом и опасностью потерей бизнеса.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
10:17
Еще 13 пациентов вылечились от коронавируса в Алтайском крае 1
09:50
Один новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 1
09:38
Молодой человек облегчился на крыше барнаульского кафе 5
09:03
Министр строительства России заразился коронавирусом 8
08:37
Чемпионка Европы составила топ-10 самых красивых девушек-боксеров 1
08:00
Без права на ошибку. История солдата, который отдал войне семь лет своей жизни 2
07:42
Настоящая любовь. Видео с пожилой парой на детской площадке растрогало соцсети 0
07:10
Страховка от коронавируса: сколько будет стоить и реально ли она защитит от инфекции 2
06:29
Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле 3
06:00
Тепло и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 мая 0
23:46
Пойманный с трупом жены житель Рубцовска покончил с собой 4
22:47
Врач рассказала о состоянии больных коронавирусом в Республике Алтай 0
21:44
Первоапрельская шутка обернулась уголовным делом против бийчанина 11
20:53
Глава Роспотребнадзора назвала условия послаблений в режиме самоизоляции 8
20:00
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33 6
19:44
Два Алтая вошли в пятерку лидеров Сибири по заболеваемости COVID-19 5
19:00
Магнитная буря обрушится на Землю в начале мая 3
18:39
Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле 15
18:05
Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула 10
17:35
Сотрудник СИЗО в Бийске заразился коронавирусом 0
17:07
Нас не загонят: лучшие фото монстрации в Сибири, которая прошла в интернете 2
16:45
Денис Проценко о COVID-19: "Тяжелых случаев меньше не становится" 6
16:19
Умер почетный гражданин Бийска Александр Черемисин 5
15:47
Названа ожидаемая дата открытия детских лагерей в Алтайском крае 8
15:22
COVIDом единым. Как депутаты АКЗС спорили и принимали законы на дистанционной сессии 1
15:09
Вернулся из командировки: майор части ЗАТО Сибирский мог заразиться COVID-19 3
14:56
Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд 13
14:30
Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия 21
14:09
"Спасибо за все". Автомобиль исписали ругательствами в Барнауле 17
13:47
Еще 124 человека взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19 4
13:22
Футболисты Кокорин и Соболев намерены помочь врачам Алтая, борющимся с COVID-19 4
13:09
В Новоалтайске строят трехэтажную школу за 490 млн рублей 1
12:43
Томенко и Романенко поздравили край с 1 мая и напомнили о вкладе Алтая в Победу 8
12:27
Пассажирскую навигацию по Оби открыли в Барнауле 0
12:05
В память о подвиге. В парках Барнаула появились новые деревья в честь ветеранов ВОВ 0
11:56
Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев поздравил жителей края с Первомаем 1
11:31
Свыше 40 случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Алтайском крае 98
11:17
Великий капитан: алтайской легенде футбола Алексею Смертину исполнилось 45 лет 6
10:59
Свыше 700 алтайских полицейских дежурят в майские праздники 6
10:38
Вместо квартиры – буфет. Первый в Барнауле дом-гостиницу признали долгостроем 1
10:25
Из алтайских больниц выписали 56 пациентов, вылечившихся от COVID-19 15
09:58
В Барнауле водитель перевернулся на иномарке и скрылся с места ДТП 4
09:35
Поездом, самолетом, автомобилем: как с 1 мая выехать из "закрытого" на карантин Алтая 6
09:09
В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя на майских праздниках во время пандемии 1
08:50
Верховный суд призвал отправлять правонарушителей не в СИЗО, а под домашний арест 2
08:33
Житель Алтайского края спас лебедя, занесенного в Красную книгу 1
08:19
Спикер АКЗС предположил, когда снимут карантин в Змеиногорске 3
08:05
Эксперты назвали заболевания, которые сильнее всего влияют на смертность при COVID-19 10
07:52
Большой праздник труда. Как отмечали Первомай в СССР 1
07:36
Как работают пропускные пункты в Алтайском крае и всех ли въезжающих ожидает карантин 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.