Спикер Госдумы раскритиковал страны, которые раздают деньги людям во время пандемии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал руководство США и других стран за решение провести прямую раздачу денег своим гражданам в период эпидемии коронавируса. Володин отметил, что "это не то, что может помочь жителям". В качестве положительного примера спикер привел Россию.

"27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки. А для того чтобы подключиться к ИВЛ, надо 72 тысячи долларов. А выдают им по тысяче. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся", – цитирует Володина Znak.

Ранее amic.ru сообщал, что против прямой раздачи денег населению выступил и глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, у российских властей нет возможности выплачивать деньги своим гражданам в период пандемии. Вместо этого нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики.