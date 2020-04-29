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Спикер Госдумы раскритиковал страны, которые раздают деньги людям во время пандемии

, ИА "Амител"
По словам Вячеслава Володина, это не то, что может помочь населению
Фото: Rusplt.ru

Фото: Rusplt.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал руководство США и других стран за решение провести прямую раздачу денег своим гражданам в период эпидемии коронавируса. Володин отметил, что "это не то, что может помочь жителям". В качестве положительного примера спикер привел Россию.

"27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки. А для того чтобы подключиться к ИВЛ, надо 72 тысячи долларов. А выдают им по тысяче. Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой. В нашей стране всем оказывается медицинская помощь. Мы этим отличаемся", – цитирует Володина Znak.

Ранее amic.ru сообщал, что против прямой раздачи денег населению выступил и глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, у российских властей нет возможности выплачивать деньги своим гражданам в период пандемии. Вместо этого нужно помогать наиболее пострадавшим от кризиса отраслям экономики.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.04.2020 10:06
- гость -

Россиянам лапшу раздают на уши.

29.04.2020 10:06
- гость -

Хорошо что не все зерно успели за баксики продать. В стране цена на зерно взлетела.

29.04.2020 10:07
- гость -

А зачем народу деньги? Естественный отбор во всей своей красе, в условия НЕправового государства, где все законы по алигофрено алигархов заточены, народ как тараканы, сам ...............

29.04.2020 10:15
- гость -

Спикер Госдумы раскритиковал страны
---------
У вас, дурачков, спросить забыли. За 10 лет жЫрных нулевых экономику в задницу загнали.

29.04.2020 10:16
Гостья

"В нашей стране всем оказывается медицинская помощь." - бесплатно это пока ИВЛ хватает. А далее..... И надо бы теперь еще вести статистику сколько от голода умрет и от вовремя не сделанной операции, и т.д.

29.04.2020 10:18
- гость -

Какое замечательное слово "люстрация"...

Интересно её применять будут сплошным потоком , по принципу кто в течение последних 20 лет был причастен к власти?

29.04.2020 10:18
месный

вот я не понимаю как так он занимает свою должность если простых вещей не понимает, что если не работать то и денег не заработать, а еду продают за деньги и ЖКХ и прочие счета да и кредиты тоже деньгами оплачивают. Где по его мнению интересно сидящие в принудиловку по домам люди должны взять деньги?

29.04.2020 10:19
месный

Походу то чудо ещё не понимает как так может быть государство для людей, а не наоборот как он привык жить?

29.04.2020 10:20
- гость -

29.04.2020 10:18
месный
Так он и не работает, а сидит на шее у народа со всей своей семьей, прожирая бюджетные деньги!

29.04.2020 10:21
- гость -

Вроде бы уже неоднократно проходили эту часть арлингтонского балета. Но повторюсь аппаратов 50 тысяч на страну. Самому Володину с сотоварищами это поможет, а остальным?

29.04.2020 10:22
- гость -

Вот чем больше чиновники говорят, тем больше ненависти. лично у меня к ним возникает!

29.04.2020 10:24
- гость -

А что лично сам Володин сделал хорошего для народа? Мое мнение, что он враг народа!

29.04.2020 10:26
- гость -

Если бы этот чиновник жил в любой другой стране, он бы каким-нибудь грузчиком работал...

29.04.2020 10:27
- гость -

Иди вылечись бесплатно-без штанов останешься...

29.04.2020 10:29
- гость -

Киса, зачем вам деньги?

29.04.2020 10:29
- гость -

в тех странах что он критикует его бы даже пол в парламент мыть не взяли.

29.04.2020 10:30
гость

Как далеки они от народа. Видят его только из окна персонального автомобиля.

29.04.2020 10:33
- гость -

Нужны Парижу деньги

29.04.2020 10:42
- гость -

В тех странах людей попросили посидеть дома и не работать, за это им дали деньги, чтоб не нуждались. После пандемии они выйдут на работу и жизнь потечёт в привычном русле.
У нас сидят без работы, без денег, а когда поййдут на работу, окажется что работы нет и экономика в яме.
Дальше рост преступности, голодные бунты и смена политического режима?

29.04.2020 10:46
месный

29.04.2020 10:42
- гость -


Тут мелькала инфа о размещении росгвардией заказа на оченьмного гранат наступательных - как вы думаете зачем они ей к чему готовятся?

29.04.2020 10:47
- гость -

Спикер Госдумы раскритиковал страны, которые раздают деньги людям во время пандемии

Один уже спрашивал: "Вы чё, хотите как в Париже?"
Люстрации станут ответом?

29.04.2020 10:49
- гость -

В нашей стране всем оказывается медицинская помощь.

забыл только добавить что "Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений"(с)

и как обстоят дела на местах
«Скажите мне, пожалуйста, в чем сложность нашить бахил? Я, конечно, понимаю, костюмы "Тайвек", или маски лицевые, или очки, респираторы — проблема. Бахилы! Две тряпочки сшить! Возьмите ткань любую, посадите 2–3 санитарок, которые вам прострочат. Сейчас народ дома сидит, делать нечего. Почему вы ждете манны небесной? Кто вам их привезет?» (с)

29.04.2020 11:07
гость

это хто? голубое лобби и сынок 80-ти летней учительницы-миллиардерши?

29.04.2020 11:10
спикер

На фига быдлу деньги, все равно пропьют.

29.04.2020 11:11
- гость -

29.04.2020 10:18
месный


вот я не понимаю как так он занимает свою должность если простых вещей не понимает, что если не работать то и денег не заработать, а еду продают за деньги и ЖКХ и прочие счета да и кредиты тоже деньгами оплачивают. Где по его мнению интересно сидящие в принудиловку по домам люди должны взять деньги?


снять со вклада в банке.
ему же набиулина все на стол кладет, в отчете

29.04.2020 11:14
- гость -

Что делать с этим "бесплатным аппаратом"?

29.04.2020 11:14
- гость -

Ребяты, это друган Путина, член ЕР, который смачно зализал - "Нет Путина не будет и России". Но это именно мы его избрали, а от теперича открыто глумится над населением...

29.04.2020 11:18
- гость -

29.04.2020 10:46
месный

Дружище, 200 семей в России захватили накопленные страной резервы и делиться с народом, который это выплачивал, не собираются. Росгвардия туда не вхожа. Следовательно, доходы росгвардейцев тоже растают, плюс они видят что происходит с доходами их родных. А тут ещё и гранаты подвезли...
В общем, похоже, нас готовят к крови

29.04.2020 11:21
- гость -

Судя по увеличению заболевших принятые меры малоэффективны... Продолжится рост числа заболевших нужны будут меры по ужесточению карантина а у людей денюжек нет... Беспроцентные кредиты... Или бунт населения... Или отставка правительства...

29.04.2020 11:23
- гость -

Ну да, твое пальмовое масло может помочь. Ребята, пора просыпаться, так можно не только свою жизнь про...ть, но и детей.

29.04.2020 11:24
гость

Уважаемый спикер напоминаю простую истину: если хозяину лошади не на что купить овес, лошадь идет на мясо! А тебе спасибо за снабжение пальмой нашей страны - господин главный импортер пальмы. С зарегистрированными заводами на маму пенсионерку! В отставку всем составом пора!

29.04.2020 11:33
- гость -

А зачем холодное с мягким сравнивает?

29.04.2020 11:39
месный

29.04.2020 11:21
- гость -
29.04.2020 11:24
гость

А ведь так уже было, август 98 все помнят, и как перед этим правительство меняли, своих нужных убрали поставили тех кого не жалко и оппана дефолт! Не спроста у нас правительство поменяли то.

29.04.2020 11:52
- гость -

Что теперь жалуетесь, надо было в 2018 всем идти голосовать, а не отсиживаться.

29.04.2020 12:09
- гость -

Бесплатно лечат в сша от короновируса,врут не стесняясь

29.04.2020 12:15
месный

29.04.2020 12:09
- гость -

Ты только от туда приехал?

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