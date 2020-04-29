Депутаты АКЗС посадили деревья памяти в честь участников Великой Отечественной войны

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко и глава комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко стали участниками акции "Сады памяти". Они посадили на своих участках деревья в честь родных, воевавших на фронтах войны 1941-1945 годов, сообщает пресс-служба парламента.

"В этом году мы, к сожалению, не сможем продолжить традицию и принять участие в посадке "Леса Победы". Но мы можем принять участие в другой эстафете, когда каждый на своем приусадебном участке, находясь на самоизоляции ввиду эпидемии, может посадить дерево и посвятить его памяти своих родственников, защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной", – сказал Александр Романенко.

Он призвал всех депутатов АКЗС присоединиться к акции. Для этого нужно посадить дерево у дома и посвятить его своему герою Победы, записать видеосюжет о высадке с портретом своего героя, рассказать о нем, поделиться этим в своих соцсетях с хештегами #СадПамятиДома, #садпамяти.

Романенко посадил яблоню в память о погибшем в годы войны дедушке по маминой стороне и пропавшем дедушке по папиной стороне.

"Нет уже в живых и моего отца Алексея Андреевича Романенко, который в 1943 году был призван в ряды Советской Армии. Он участвовал во взятии Кенигсберга, закончил войну в Польше, награжден двумя боевыми орденами. Моя семья всегда будет помнить о них. Я об этом буду рассказывать своим детям, внукам, и я надеюсь, что эта память будет жить вечно", – добавил Александр Романенко.

Татьяна Ильюченко вместе с семьей посадила рябины. Они посвящены ее прадеду Сергею Ефимовичу Инкину, который участвовал в боях под Колпино Ленинградской области, а также прадедам ее мужа – Василию Прокопьевичу Стребкову и Павлу Васильевичу Тутаеву.