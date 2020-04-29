"Эпидемий такого масштаба не было". Главврач алтайской больницы о COVID-19

Главный врач второй городской больницы города Рубцовска Сергей Воронкин, который курирует лечение заболевших коронавирусом в Змеиногорске, рассказал "Змеиногорскому вестнику", что впервые столкнулся со столь серьезной эпидемией.
"Эпидемий такого масштаба еще не было, поэтому сложно найти специалиста, имеющего опыт локализации такой пандемии, – поделился Воронкин. – Сегодня мы опираемся на опыт китайских, западных и московских коллег".
По его словам, на лечении в змеиногорском госпитале находятся 84 пациента, у которых заболевание протекает бессимптомно либо в легкой форме. Остальных больных направляют в Барнаул.
Их лечение основывается на методиках и регламентах, которые согласованы с Минздравом России.
В оказании медицинской помощи задействованы 39 сотрудников Змеиногорской ЦРБ, а также врачи из резервного списка, которые прибыли из других мест: 3 терапевта и 1 инфекционист, 11 средних и 5 младших медработников.
В их числе нет людей, которые включены в зону повышенного риска – пожилых. Тех, у кого есть хронические заболевания, перевели в группу, минимально контактирующую с пациентами.
Воронкин уточнил, что они проживают в отдельно стоящем здании роддома, чтобы исключить контакты с другими людьми. По его словам, в район направлены дополнительные средства индивидуальной защиты и лекарственных средств, которые будут регулярно пополняться.
Ранее amic.ru писал, что в Змеиногорском районе Алтайского края введен строгий карантин в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко. Теперь въезд в район и выезд из него закрыт.
Комментарии
Эпидемия потрясает.. здоровые мужики жрут, ржут лежа на койках
Такого пиара простуды точно не было еще!
84 человека бессимптомно!!! куча болячек в каждом человеке живет бессимптомно и что?!
не было где? в его деревне? глав врач неуч или дурачок, очевидно же
29.04.2020 10:49
!
Он далеко не дурачок, такими простыми понятиями для дурачков обрисовывается ситуация. И только единицы понимают что чел гонит. И у него это получается лучше чем у врача Змеиногорской больнички про снимки для себя.
Странно, гриппом в Змеиногорске уже не болеют?84 человека - пандемия? Пандемия, которая в десятки раз меньше эпидемии
Судя по практически полному отсутствию врачей в Змеиногорске там вообще никто ничем не болеет.
Этот " неуч" за 6 лет работы превратил развалины 2 городской больницы в высокоспециализированное медицинское учреждение. В Барнауле только краевая может с ней сравнится. Зарплаты врачей и медсестер не меньше чем в Барнауле. А что про короновирус ... Пока
Пока каждого не коснется эта болезнь не поймёте.
13.19
И кого эта "болезнь " коснулась? Здоровых мужиков, которые вместо работы тупо валяются на койках без симптомов.
Вы не замечали, что болеть на работе и дома в койке - это две большие разницы.