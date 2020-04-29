"Эпидемий такого масштаба еще не было". Главврач – о коронавирусе на Алтае

Главный врач второй городской больницы города Рубцовска Сергей Воронкин, который курирует лечение заболевших коронавирусом в Змеиногорске, рассказал "Змеиногорскому вестнику", что впервые столкнулся со столь серьезной эпидемией.

"Эпидемий такого масштаба еще не было, поэтому сложно найти специалиста, имеющего опыт локализации такой пандемии, – поделился Воронкин. – Сегодня мы опираемся на опыт китайских, западных и московских коллег".

По его словам, на лечении в змеиногорском госпитале находятся 84 пациента, у которых заболевание протекает бессимптомно либо в легкой форме. Остальных больных направляют в Барнаул.

Их лечение основывается на методиках и регламентах, которые согласованы с Минздравом России.

В оказании медицинской помощи задействованы 39 сотрудников Змеиногорской ЦРБ, а также врачи из резервного списка, которые прибыли из других мест: 3 терапевта и 1 инфекционист, 11 средних и 5 младших медработников.

В их числе нет людей, которые включены в зону повышенного риска – пожилых. Тех, у кого есть хронические заболевания, перевели в группу, минимально контактирующую с пациентами.

Воронкин уточнил, что они проживают в отдельно стоящем здании роддома, чтобы исключить контакты с другими людьми. По его словам, в район направлены дополнительные средства индивидуальной защиты и лекарственных средств, которые будут регулярно пополняться.

Ранее amic.ru писал, что в Змеиногорском районе Алтайского края введен строгий карантин в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко. Теперь въезд в район и выезд из него закрыт.