В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц от коронавируса

В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц и остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
В ночь с 28 на 29 апреля специалисты успели обработать два десятка улиц города, в том числе Попова, Малахова и Красноармейский проспект. Всего за данный цикл дезинфекции власти города планируют обезопасить более 600 остановок и три подземных перехода.
Как ранее сообщал amic.ru, первый этап обработки улиц начался 3 апреля. Тогда дезинфекции подвергли около 600 остановок и 600 километров дорог. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, подходить к обработанной территории нельзя в течение 15 минут.
Комментарии
молодцы какие.... мне одному посчастливилось не видеть их ни где ниразу, только на ленина во время показательной фото-видеосъемки для новостей?
А учитывая описанный объем - их должны видеть были все, везде, повсюду...
Песок уберите с улиц, невозможно в ветер ходить, все что зимой насыпали сейчас по городу летает
)))) сегодня шквалистый ветер, завтра дожди))))
дождь смоет лучше автобусы вымойте снаруши и внутри
Не мешайте неудачники зарабатывать деньги. Тут знаете не до вас нытиков, не распилишь не получишь.