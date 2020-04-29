В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц от коронавируса

В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц и остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

В ночь с 28 на 29 апреля специалисты успели обработать два десятка улиц города, в том числе Попова, Малахова и Красноармейский проспект. Всего за данный цикл дезинфекции власти города планируют обезопасить более 600 остановок и три подземных перехода.

Как ранее сообщал amic.ru, первый этап обработки улиц начался 3 апреля. Тогда дезинфекции подвергли около 600 остановок и 600 километров дорог. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, подходить к обработанной территории нельзя в течение 15 минут.