К лету готова. Норвежская модель продемонстрировала идеальную фигуру

Норвежская модель Фрида Аасен выложила в своем аккаунте в Instagram фото в мини-бикини. Но подписчики обратили внимание не на купальник, а на фигуру девушки. Многие подписчики назвали ее идеальной.

Фрида Аасен – успешная норвежская модель. Ей 26 лет. Первый дебют девушки на подиуме состоялся в сентябре 2011 года.

Как уже сообщал amic.ru, ранее ученые рассказали, как выглядит идеальное женское тело. Исследователи из Университета Техаса потратили два года на поиски обладательницы фигуры, соответствующей идеалу, и выяснили, что это актриса и модель Келли Брук.