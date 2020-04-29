МВД хочет получить доступ к банковской тайне

Министерство внутренних дел России хочет получить доступ к банковской тайне, чтобы быстрее противодействовать преступлениям в финансовых сферах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо главы МВД Владимира Колокольцева председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В ведомстве объяснили, что полиция не всегда вовремя получает необходимую для раскрытия преступлений информацию, а иногда организации вовсе отказывают стражам порядка, ссылаясь на неоднозначное толкование законов. Злоумышленники успевают вывести из банков крупные суммы, из-за чего вкладчики и государство теряют миллиарды рублей.

По этой причине МВД подготовило поправки в законодательство, увеличивающие полномочия органа. Как отметил Колокольцев, сейчас прорабатывается обновленная редакция соглашения о взаимодействии между ведомством и регулятором.

Однако в Центробанке посчитали расширение возможностей полицейских излишним. Эксперты признали важность вопроса, но отметили, что это приведет к ухудшению репутации банков.

Как ранее сообщил amic.ru, 22 апреля кабмин утвердил законопроект о расширении полномочий сотрудников полиции. Документ разрешает правоохранителям вскрывать автомобили, ограждать места массовых мероприятий, а также дает иммунитет на преследование за действия, совершенные при выполнении служебных обязанностей.

Кроме того, 28 марта был представлен новый вариант кодекса этики стражей порядка. Он обязывает работников правоохранительных органов уважать подозреваемых, к минимуму сводить моральный вред и отказываться от жестких действий в присутствии стариков, женщин и детей.