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Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае

, ИА "Амител"
О графике занятий рассказали в региональном министерстве образования
Фото: из архива amic.ru

Фото: из архива amic.ru

Раньше всего учебный год в 2020 году завершится у учеников 1-8 классов, рассказала замминистра Минобрнауки Алтайского края Лариса Терновая.

"Удаленное обучение продлится до 15 мая, сам же учебный год для учащихся 1-8 классов завершится 22 мая. Ученики 9 и 11 классов будут учиться и получать консультации до 8 июня, и далее выходят до 31 июля на ОГЭ и ЕГЭ", – пояснила Терновая.

По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников. Они состоятся с 25 по 29 мая.

По поводу обучения школьников в период с 6 по 8 мая решение должны принимать сами родители, уточнила чиновница. О том, будет ли ребенок продолжать учебу в эти дни, необходимо своевременно проинформировать классного руководителя, пояснила замминистра.

Она напомнила, что подготовка к экзаменам будет осуществляться в дистанционном режиме.

Как ранее писал amic.ru, в школах Республики Алтай из-за пандемии COVID-19 учебный год в этом году закончится почти на месяц раньше.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.04.2020 10:48
Марина

Путин вчера выступал и объявил выходные до 11 мая включительно. Это и учителей со школьниками касается., так то.

29.04.2020 10:54
Юлька

Я не поняла, а как учиться с 15 по 22е???

29.04.2020 10:55
- гость -

Путин объявил дни нерабочими, а не выходными, как и дни с 1 по 30 апреля. Дети учатся же сейчас.

29.04.2020 11:09
- гость -

а студенты как?
а с дипломами чего???

29.04.2020 11:11
Марина

А для учителей эти дни становятся рабочими? они не люди просто. А как сейчас дети учатся вообще молчу. И учителя и родители без сил...

29.04.2020 11:13
Ольга

И для врачей, и для шахтёров, и для полиции рабочие дни, не только для учителей.
Многие бы рады работать, Марина, не гневите бога.

29.04.2020 11:15
- гость -

Военные сборы? Сириосли? То есть их соберут толпой, и если попадется хоть один больной, то заболеют все? Ну молодцы, ага.

29.04.2020 11:17
- гость -

И учителя и родители без сил...
ну не скажите. в нашей школе скидывают по смс какие решить читай списать решения и выслать фото сделанного задания бумажки учителю
вообще никаких напрягов

29.04.2020 11:18
- гость -

На сайте Минобра отредактировали новость, 15 мая заменили на 22

29.04.2020 11:23
Марина

Проверять тяжело учителям. По языкам невозможно самим научить ребенка, по математике ребенок сам не может понять новую тему. потом сидим и разбираемся вместе... толку от такой учебы мало как по мне...

29.04.2020 11:27
- гость -

29.04.2020 11:23
Марина
Что наука вам тяжело заходит? Ничего хоть сами немного поучитесь, это вам не трусы в магазине выбирать.

29.04.2020 11:59
обезьяна

Маринку так окунули в тазик с дерьмецом

29.04.2020 12:02
Марина

Сразу видно что у вас либо дети взрослые, либо их вообще нет. Детей должны учить учителя! А родителям деньги зарабатывать надо, а не сидеть с детьми за уроками до ночи.

29.04.2020 12:16
- гость -

В этой стране вам никто ничего не должен. Родили вы кому? гос - ву?
бгггг

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