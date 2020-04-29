Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае

Раньше всего учебный год в 2020 году завершится у учеников 1-8 классов, рассказала замминистра Минобрнауки Алтайского края Лариса Терновая.
"Удаленное обучение продлится до 15 мая, сам же учебный год для учащихся 1-8 классов завершится 22 мая. Ученики 9 и 11 классов будут учиться и получать консультации до 8 июня, и далее выходят до 31 июля на ОГЭ и ЕГЭ", – пояснила Терновая.
По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников. Они состоятся с 25 по 29 мая.
По поводу обучения школьников в период с 6 по 8 мая решение должны принимать сами родители, уточнила чиновница. О том, будет ли ребенок продолжать учебу в эти дни, необходимо своевременно проинформировать классного руководителя, пояснила замминистра.
Она напомнила, что подготовка к экзаменам будет осуществляться в дистанционном режиме.
Как ранее писал amic.ru, в школах Республики Алтай из-за пандемии COVID-19 учебный год в этом году закончится почти на месяц раньше.
Комментарии
Путин вчера выступал и объявил выходные до 11 мая включительно. Это и учителей со школьниками касается., так то.
Я не поняла, а как учиться с 15 по 22е???
Путин объявил дни нерабочими, а не выходными, как и дни с 1 по 30 апреля. Дети учатся же сейчас.
а студенты как?
а с дипломами чего???
А для учителей эти дни становятся рабочими? они не люди просто. А как сейчас дети учатся вообще молчу. И учителя и родители без сил...
И для врачей, и для шахтёров, и для полиции рабочие дни, не только для учителей.
Многие бы рады работать, Марина, не гневите бога.
Военные сборы? Сириосли? То есть их соберут толпой, и если попадется хоть один больной, то заболеют все? Ну молодцы, ага.
И учителя и родители без сил...
ну не скажите. в нашей школе скидывают по смс какие решить читай списать решения и выслать фото сделанного задания бумажки учителю
вообще никаких напрягов
На сайте Минобра отредактировали новость, 15 мая заменили на 22
Проверять тяжело учителям. По языкам невозможно самим научить ребенка, по математике ребенок сам не может понять новую тему. потом сидим и разбираемся вместе... толку от такой учебы мало как по мне...
29.04.2020 11:23
Марина
Что наука вам тяжело заходит? Ничего хоть сами немного поучитесь, это вам не трусы в магазине выбирать.
Маринку так окунули в тазик с дерьмецом
Сразу видно что у вас либо дети взрослые, либо их вообще нет. Детей должны учить учителя! А родителям деньги зарабатывать надо, а не сидеть с детьми за уроками до ночи.
В этой стране вам никто ничего не должен. Родили вы кому? гос - ву?
бгггг