Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае

Раньше всего учебный год в 2020 году завершится у учеников 1-8 классов, рассказала замминистра Минобрнауки Алтайского края Лариса Терновая.

"Удаленное обучение продлится до 15 мая, сам же учебный год для учащихся 1-8 классов завершится 22 мая. Ученики 9 и 11 классов будут учиться и получать консультации до 8 июня, и далее выходят до 31 июля на ОГЭ и ЕГЭ", – пояснила Терновая.

По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников. Они состоятся с 25 по 29 мая.

По поводу обучения школьников в период с 6 по 8 мая решение должны принимать сами родители, уточнила чиновница. О том, будет ли ребенок продолжать учебу в эти дни, необходимо своевременно проинформировать классного руководителя, пояснила замминистра.

Она напомнила, что подготовка к экзаменам будет осуществляться в дистанционном режиме.

Как ранее писал amic.ru, в школах Республики Алтай из-за пандемии COVID-19 учебный год в этом году закончится почти на месяц раньше.