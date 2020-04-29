Еще девять человек вылечили от коронавируса в Алтайском крае

Еще девять пациентов, переболевших коронавирусом, выписали их больниц Алтайского края, сообщили amic.ru в региональном оперштабе.

Перед выпиской они сдали тесты. Результаты отрицательные. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 44.

Ранее стало известно о введении в регионе жесткого пропускного режима. Соответствующее решение принял губернатор Виктор Томенко.

Общее число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 28 апреля составляет 324 человека.