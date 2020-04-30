От шины до сервиса. Как центр запчастей помогает в борьбе с СOVID-19

В период пандемии все предприятия работают над тем, чтобы избежать дефицита жизненно важных товаров. Большую роль в этом играют компании, налаживающие грузоперевозки для поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Центр грузовых запчастей "Подкова TRUCK" поддерживает бесперебойную работу транспортных организаций товарами и услугами.
Компания поставляет шины, диски и запчасти для грузового и коммерческого транспорта, оказывает услуги автосервиса. "Подкова" также снабжает автотоварами службы экстренной помощи, городской и междугородний транспорт.
Представители центра "Подкова TRUCK" отмечают, что сдерживают рост цен на шинную продукцию и запчасти. Для каждого клиента в компании введены особые условия по оплате. Действует бесплатная доставка продукции по Барнаулу в день заказа.
"С помощью транспорта люди решают жизненно важные задачи. Сейчас особенно актуальна доставка продуктов и лекарств для тех, кто соблюдает самоизоляцию и не может выйти из дома. В усиленном режиме трудятся скорая, полиция, ГИБДД, МЧС, пожарные. Тем, кто работает в это сложное время, можно и нужно помогать. Мы прилагаем все усилия, чтобы жители были обеспечены всем необходимым", – говорит представитель компании "Подкова TRUCK".
"Подкова TRUCK"
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