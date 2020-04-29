Глава Роспотребнадзора раскритиковала сибирский регион за проведение Пасхи в храмах

Роспотребнадзор раскритиковал Новосибирскую область за проведение церковных праздников во время пандемии коронавируса: после пасхальных выходных темп прироста заболевших в регионе значительно ускорился. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, празднование Пасхи нарушало требования правительства в сложной эпидемиологической обстановке. Из-за этого скорость прироста зараженных COVID-19 увеличилась вдвое и превысила средний темп по стране в два раза.

С такой же критикой Попова обратилась и к главе Северной Осетии – из-за несоблюдения требований карантина неделю назад темп роста зараженных также увеличился – с 17 до 37%.

Как ранее сообщил amic.ru, 21 апреля во Владикавказе прошел митинг за отмену мер самоизоляции. Демонстранты требовали снять карантинные меры и разрешить работу предприятиям малого и среднего бизнеса.