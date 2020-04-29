Среда, 29 Апрель, 14:13

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,57
€ 80,77
28°

93558 +0
Обь
448см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаПасха-2020
Новости

Глава Роспотребнадзора раскритиковала сибирский регион за проведение Пасхи в храмах

, ИА "Амител"
Темпы прироста заболевших выросли вдвое
Фото: vokrug.tv

Фото: vokrug.tv

Роспотребнадзор раскритиковал Новосибирскую область за проведение церковных праздников во время пандемии коронавируса: после пасхальных выходных темп прироста заболевших в регионе значительно ускорился. Об этом сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

По ее словам, празднование Пасхи нарушало требования правительства в сложной эпидемиологической обстановке. Из-за этого скорость прироста зараженных COVID-19 увеличилась вдвое и превысила средний темп по стране в два раза.

С такой же критикой Попова обратилась и к главе Северной Осетии – из-за несоблюдения требований карантина неделю назад темп роста зараженных также увеличился – с 17 до 37%.

Как ранее сообщил amic.ru, 21 апреля во Владикавказе прошел митинг за отмену мер самоизоляции. Демонстранты требовали снять карантинные меры и разрешить работу предприятиям малого и среднего бизнеса.

Материалы по теме

 

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.04.2020 12:51
- гость -

Главное вбросить в общество правильную идею остальной маразм люди сделают сами...

29.04.2020 13:22
- гость -

Забыли спросить.
Мне все больше нравится идея чиновников из фильма 13 район - можно сделать ремейк про Москву. Натурные съемки...

29.04.2020 13:24
Filin

а вот из-за праведных очередей за пропусками уровень заболеваемости понизился в разы

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
14:01
Молодые ученые Алтая получат по 500 тысяч рублей на исследования 0
13:50
Виктор Томенко поднялся на одну строчку в рейтинге российских губернаторов 8
13:39
В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц от коронавируса 5
13:26
Какая погода будет на майские праздники в Алтайском крае 0
13:14
В Сеть утекли данные 12 миллионов российских клиентов микрокредитных организаций 4
13:01
Предпринимателей Алтая научат работать на Alibaba 6
12:54
Виртуально и реально. Как пройдет День Победы в 2020 году 0
12:45
Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Бийске 5
12:34
Глава Роспотребнадзора раскритиковала сибирский регион за проведение Пасхи в храмах 3
12:26
Коронавирус не помешает СГК провести ремонт теплосетей в Алтайском крае 0
12:16
Ученые перенесли дату окончания пандемии коронавируса в России 4
12:05
"Вопроса не стоит": власти Алтая не будут вводить в регионе онлайн-пропуска 7
12:02
Спарта и "Закон жизни". В Сети оценили очередное обращение Владимира Путина 12
11:48
Открыть общепит и салоны красоты. Алтайский бизнес вновь обратился к Томенко 24
11:42
Сибиряки заподозрили высокопоставленного чиновника в поджоге леса и избили его. Видео 14
11:31
МВД хочет получить доступ к банковской тайне 12
11:21
Каникулы начнутся раньше. Когда закончится учебный год 2020 для алтайских школьников 10
11:14
Вкуснейший завтрак для повышения работоспособности. До безобразия просто и полезно 3
11:01
"Бессмертный полк – онлайн": что это за акция и как поучаствовать в шествии 1
10:57
Новые случаи коронавируса подтвердили в Алтайском крае 10
10:50
Еще девять человек вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
10:43
Очевидцы: газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле 2
10:35
Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае 18
10:23
Депутаты АКЗС посадили деревья памяти в честь участников Великой Отечественной войны 1
10:11
Инвестиции под нож: как Алтайский край будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году 1
10:03
Жаждут крови. Эксперты прогнозируют в регионе рост активности клещей 5
09:58
Спикер Госдумы раскритиковал страны, которые раздают деньги людям во время пандемии 39
09:46
"Эпидемий такого масштаба не было". Главврач алтайской больницы о COVID-19 11
09:28
"Раньше секса не было, теперь – безработицы". Как бизнесмен за кредитом под 0% ходил 11
09:14
На Алтае хозяин напавшей на ребенка собаки ответит рублем 6
09:02
Инвестиции в 1,5 млрд руб. СГК может взять в управление весь тепловой комплекс Бийска 2
08:52
Жесткое ДТП с опрокидыванием произошло в Барнауле 14
08:42
Письмо с фронта нашло адресата в Алтайском крае спустя 77 лет 0
08:30
Марата Башарова хотят лишить звания народного артиста из-за пьянства 9
08:16
Мини-парк и двор без машин. Как барнаульский квартал превращается в "Питер" 0
08:06
В Минздраве рассказали, кто более уязвим перед коронавирусом - мужчины или женщины 1
07:55
На Чуйском тракте стартует строительство двухуровневой развязки 0
07:46
Военный духовой оркестр выступил во дворах Алейска 0
07:38
Черепа и бубен. Красноярский шаман Виктор провел обряд против истерии из-за COVID-19 13
07:29
"Пойду к Томенко": директор "Оби" ищет 3,5 млн на зарплату 150 сотрудников бассейна 20
07:15
Лес и чистый воздух. Стоит ли покупать квартиру во время пандемии 0
07:02
На зарядку становись. Бодрящий комплекс для красивой фигуры от известного тренера 0
06:50
Вице-премьер надеется, что миллиарды из федерального бюджета помогут Алтайскому краю 9
06:35
Королева тьмы. Как выглядит модель с самой темной кожей в мире 5
06:28
Как отдыхаем на майские праздники и когда все-таки выходим на работу 5
06:13
Бросили на произвол. Шахтер с COVID-19 о том, почему на руднике так много заболевших 42
06:00
Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в двух районах Алтайского края 0
00:22
В Горном Алтае выявили новые случаи коронавируса 0
23:55
Путин пообещал авиапарад и салюты 9 мая 8
23:01
Водоснабжение восстанавливают в алтайском селе, в котором месяц нет воды 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.