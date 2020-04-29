Каникулы начнутся раньше. Когда закончится учебный год 2020 для алтайских школьников

Учебный год 2020 в Алтайском крае для некоторых учеников в связи с ситуацией коронавируса будет сокращен, а для других – продлен. Рассказываем подробно, как будут учиться школьники в мае и кому повезет раньше уйти на каникулы.
Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая. А "межпраздничные" дни с 6 по 8 мая объявил нерабочими с сохранением заработной платы.
Комментарии
Военные сборы? Нешто НВП в школу вернули? Нынешние школьники ни автомат не знают, ни противогаз, прискорбно
Я не понимаю— дистант продлится до 15 мая, а учебный год закончится 23 мая? Это как— дети на последней неделе начнут очно учиться?????
29.04.2020 12:06
Filin
Военные сборы? Нешто НВП в школу вернули? Нынешние школьники ни автомат не знают, ни противогаз, прискорбно
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Зачем им это знать, если дома ни автомата, ни противогаза нет?
М да) До 15-го дети учатся дистанционно. Но учебный год продлится до 23-го. Значит последнюю неделю дети проведут в школе? Ну по логике так получается. Или у тут какая то другая логика?
А разе они не начались? Куча подростков болтается с утра до вечера по улицам!
29.04.2020 12:17
Зануда
Ну да, а как иначе заразу схватить, а потом можно и на каникулы)))
Наш ребенок после 15-го в школу не пойдет - однозначно! Ибо к тому времени ничего еще не закончится в плане заразы.
И в обычное время к 22 годовые оценки уже выставлены. Так что в обычном режиме. Вопрос в другом каким образом сдавать учебники.
29.04.2020 14:07
Morena
Не вижу проблемы - в августе можно сдать.
каким образом сдавать учебники звоните классной и узнаете
1-8 классы: "Позже в минобре поправились: удаленное обучение в Алтайском крае будет проходить до 22 мая. Каникулы начнутся тоже с 22 мая."
Ну вот это совсем другое дело.
Я считаю,что всех детей от 1 до17 лет следует изъять из семей и поместить в специальные интернаты. Учебный процесс нарушаться не будет и не будут шататься по улицам, заразу распространять. Бабушки и дедушки будут в безопасности.