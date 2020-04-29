Каникулы начнутся раньше. Когда закончится учебный год 2020 для алтайских школьников

А как будут учиться школьники 9-х и 11-х классов?

А вот для учеников 9 и 11 классов учебный год продлят до 8 июня. Выпускникам нужно будет готовиться к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, и в эти дни для них будут проводить консультации. С 8 июня и до 31 июля у детей начинается период экзаменов. Напомним, в этом году у девятиклассников из-за коронавируса послабление: вместо четырех предметов им придется сдавать ОГЭ всего лишь по двум обязательным – математике и русскому языку. Для выпускников 11-х классов пока ничего не изменилось. Сразу после сдачи ЕГЭ начинается приемная кампания в вузы. А в августе – в ссузы.