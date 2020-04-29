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Каникулы начнутся раньше. Когда закончится учебный год 2020 для алтайских школьников

, ИА "Амител"
Для учеников с 1 по 8 класс учебный год сократят, а для выпускников 9-11-х классов – продлят
Getty Images / Digital Vision

Getty Images / Digital Vision

Учебный год 2020 в Алтайском крае для некоторых учеников в связи с ситуацией коронавируса будет сокращен, а для других – продлен. Рассказываем подробно, как будут учиться школьники в мае и кому повезет раньше уйти на каникулы.

1
Когда начнутся каникулы в школах Алтайского края?  
Учащиеся с 1-го по 8-й класс уйдут на каникулы уже с 23 мая. До 15 мая обучение будет проходить в удаленном режиме. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая: "Удаленное обучение продлится до 15 мая, сам же учебный год для учащихся 1-8 классов завершится 22 мая".
2
А как будут учиться школьники 9-х и 11-х классов?
А вот для учеников 9 и 11 классов учебный год продлят до 8 июня. Выпускникам нужно будет готовиться к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, и в эти дни для них будут проводить консультации. С 8 июня и до 31 июля у детей начинается период экзаменов. Напомним, в этом году у девятиклассников из-за коронавируса послабление: вместо четырех предметов им придется сдавать ОГЭ всего лишь по двум обязательным – математике и русскому языку. Для выпускников 11-х классов пока ничего не изменилось. Сразу после сдачи ЕГЭ начинается приемная кампания в вузы. А в августе – в ссузы. 
3
А десятые классы когда пойдут на каникулы?
Для учеников десятых классов с 25 по 29 мая в Алтайском крае запланированы военные сборы. Как пояснили в Минобре, это традиционное мероприятие. Но из-за ситуации с пандемией коронавируса пока не понятно, в каком формате будут проходить сборы в этом году. "Сейчас вопрос решается. О формате проведения будет сообщено дополнительно", – сказали в ведомстве.
4
А будут ли учиться дети с 6 по 8 мая, если эти дни объявлены президентом нерабочими?
Лариса Терновая сообщила, что решение – учиться или не учиться ребенку в период с 6 по 8 мая – каждый родитель должен принять самостоятельно. Но если решено, что ребенок не будет заниматься, то классному руководителю обязательно нужно об этом сообщить.
Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая. А "межпраздничные" дни с 6 по 8 мая объявил нерабочими с сохранением заработной платы.
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.04.2020 12:06
Filin

Военные сборы? Нешто НВП в школу вернули? Нынешние школьники ни автомат не знают, ни противогаз, прискорбно

29.04.2020 12:17
Зануда

Я не понимаю— дистант продлится до 15 мая, а учебный год закончится 23 мая? Это как— дети на последней неделе начнут очно учиться?????

29.04.2020 12:30
- гость -

29.04.2020 12:06
Filin

Военные сборы? Нешто НВП в школу вернули? Нынешние школьники ни автомат не знают, ни противогаз, прискорбно
--------
Зачем им это знать, если дома ни автомата, ни противогаза нет?

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