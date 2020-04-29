Каникулы начнутся раньше. Когда закончится учебный год 2020 для алтайских школьников

Учебный год 2020 в Алтайском крае для некоторых учеников в связи с ситуацией коронавируса будет сокращен, а для других – продлен. Рассказываем подробно, как будут учиться школьники в мае и кому повезет раньше уйти на каникулы.
Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая. А "межпраздничные" дни с 6 по 8 мая объявил нерабочими с сохранением заработной платы.
Комментарии
Военные сборы? Нешто НВП в школу вернули? Нынешние школьники ни автомат не знают, ни противогаз, прискорбно
Я не понимаю— дистант продлится до 15 мая, а учебный год закончится 23 мая? Это как— дети на последней неделе начнут очно учиться?????
29.04.2020 12:06
Filin
Военные сборы? Нешто НВП в школу вернули? Нынешние школьники ни автомат не знают, ни противогаз, прискорбно
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Зачем им это знать, если дома ни автомата, ни противогаза нет?