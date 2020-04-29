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Спарта и "Закон жизни". В Сети оценили очередное обращение Владимира Путина

, ИА "Амител"
Заключительная речь президента в совещании вдохновила пользователей на мемы

28 апреля после двух с половиной часов ожидания Владимир Путин провел очередное совещание с правительством и главами регионов по ситуации с коронавирусом. Из главного: ожидаемо был продлен режим нерабочих дней, 9 мая по всей стране пройдут салюты, а 28 апреля станет официальным праздником работников скорой помощи. 

Но помня все остальные обращения, не такими заявлениями запоминается для пользователей речь главы государства. В этот раз в конце совещания Владимир Путин заявил в ответ о немедленном снятии ограничительных мер, что жертвовать людьми для спасения экономики недопустимо. И привел в пример Спарту. "Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках, однако ей это не помогло и в конечном счете она утратила свою государственность".

Кроме того, президент вспомнил рассказ Джека Лондона "Закон жизни", в котором племя бросало стариков, "ставших для всех обузой". Путин считает, что в России так поступать невозможно. "Это не наш генетический код".

Теперь пользователи Сети гадают, что же вспомнит президент в следующих обращениях.

 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

29.04.2020 12:10
Filin

Демократия - стиль правления при рабовладельческом строе, что они так всколыхнулись

29.04.2020 12:17
- гость -

От работы кони дохнут.

29.04.2020 12:35
- гость -

А что еще от него ждать - не реальной же помощи населению как в других странах. Вот и развлекается экскурсами в историю...

29.04.2020 12:42
гость

И дело не в том, что не хочет президент помочь, хочет и даже очень! Но есть чиновники которые очень хотят жестко контролировать процессы перераспределения, что бы успеть что то стибрить , прибрать, стянуть! Так что не дождемся мы помощи !

29.04.2020 12:50
гость

А вообще под это шоу принято 5 законов которые при нормальных обстоятельствах вызвали бы жетскую дискуссию: - продажа СБЕРА, - передача убыточных активов венесуэллы, - введение искуственного интеллекта со странными настройками сбора информации с ваших гаджетов, - САМЫЙ СКАНДАЛЬНЫЙ но уже забытый НАЛОГ НА ВКЛАДЫ, - ну и там тарарам - бессрочный правитель под продление сроков сделано все можно уже не голосовать!

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