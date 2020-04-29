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Сибиряки заподозрили высокопоставленного чиновника в поджоге леса и избили его. Видео

, ИА "Амител"
Представитель власти утверждает, что ничего не поджигал

Жители города Усть-Кут в Иркутской области поймали поджигателей леса. Ими оказались местные чиновники, пишет "Лента".

По информации СМИ, они приехали на аэролодке, подожгли лес и снимали пожар с квадрокоптера. В транспорте были обнаружены три канистры бензина. Во время задержания жители избили первого заммэра Усть-Кутского района Михаила Барса.

Сами задержанные утверждают, что прибыли в район по служебной надобности. С квадрокоптера они снимали термоточки, информация о которых поступает в районную администрацию. Якобы эти кадры были необходимы чиновникам для оформления пресс-релизов на тему пожарной безопасности. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.04.2020 11:50
месный

началось?

29.04.2020 11:51
- гость -

Жаль что Робин Гудов посадят, а чиновники как всегда получат награды за борьбу с лесными пожарами, которые сами устроили...(((

29.04.2020 11:58
- гость -

Продал лес, а концы спрятать не получилось. Получил по первое число.

29.04.2020 12:18
- гость -

Нужно и наших чинушек в отдел "Дальний" к татарам свозить

29.04.2020 12:24
гость

Да так и есть! В некоторых районах если загорится - виноваты будут арендаторы и народ придет к ним! Ибо нефиг лес рубить , не занимаясь его восстановлением!

29.04.2020 12:26
АБОРИГЕН

Милота!

29.04.2020 12:33
- гость -

не еще не началось разрозненные бунты

29.04.2020 12:38
- гость -

Да, уж - теперича сядут бдительные граждане, а эта братва деньги в недвигу за бугор вложит...

29.04.2020 12:39
krash

еще в новостях писали, что накануне они , чиновнички, выпустили указ о запрете по той речке плавать. чтоб видимо ни кто не увидил их....
Вот как иногда полезно нарушать запреты.....

29.04.2020 12:40
- гость -

да-да, по делам они приехали, а прошмандень, ой, простите - пресс-секретарь, сидела на камеру ляжками голыми сверкала, ручонкой помахивала. Интерьвью видать перед этим делала, ой, простите - брала.. даж не знаю как правильней то будет!

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