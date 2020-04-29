Сибиряки заподозрили высокопоставленного чиновника в поджоге леса и избили его. Видео

Жители города Усть-Кут в Иркутской области поймали поджигателей леса. Ими оказались местные чиновники, пишет "Лента".

По информации СМИ, они приехали на аэролодке, подожгли лес и снимали пожар с квадрокоптера. В транспорте были обнаружены три канистры бензина. Во время задержания жители избили первого заммэра Усть-Кутского района Михаила Барса.

Сами задержанные утверждают, что прибыли в район по служебной надобности. С квадрокоптера они снимали термоточки, информация о которых поступает в районную администрацию. Якобы эти кадры были необходимы чиновникам для оформления пресс-релизов на тему пожарной безопасности.