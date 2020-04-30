Жесткая трансформация. Эксперт расскажет, как эффективно управлять командой в кризис

Временный переход на удаленную работу полностью поменял мотивацию сотрудников и управленческие подходы руководства. Как правильно построить рабочий процесс сегодня, чтобы поддержать эффективность и продуктивность сотрудников, как использовать сильные стороны поколений для решения задач, расскажет профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Елена Витчак на онлайн семинаре, который будет проходить с 19 по 21 мая с 17:00 до 19:00.
Кто захочет поговорить с Еленой Витчак, для тех будет организована личная встреча в формате вопрос-ответ 22 мая. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.
Семинар будет полезен топ-менеджерам, руководителям подразделений и специалистам по персоналу. В программе:
- Базовые инструменты для руководителя. Тренды и метрики в области управления людьми и командами.
- Мотивация: теория и практика вопроса. Основные факторы материальной и нематериальной мотивации в динамике. Разбор кейса.
- Все поколения в одном пространстве.
- Управление талантами в организации.
- Управление намерениями и поведением работников.
- Работа с сопротивлениями изменениям.
Елена Витчак – бизнес-эксперт в области операционного менеджмента и управления людьми, ее управленческий стаж более 18 лет, а преподавательский – более семи. Кроме того, она:
- сертифицированный Executive-coach (ICF);
- сертифицированный тренер Process Communication Model;
- эксперт в области операционного менеджмента (малый и средний бизнес, а также крупные структуры, Москва, регионы);
- эксперт по построению карьерной траектории, мотивации и управлению людьми;
- бизнес-консультант в области репутационных рисков и управления людьми, директор академических программ "Сколково";
- обладатель профессиональных премий, среди которых "Хрустальная Пирамида – 2015" в области HR, премия ИД "КоммерсантЪ" "Топ-1000";
- в 2019 году Елена реализовала программу "HR как партнер для бизнеса" в качестве академического директора.
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