Жесткая трансформация. Эксперт расскажет, как эффективно управлять командой в кризис

Временный переход на удаленную работу полностью поменял мотивацию сотрудников и управленческие подходы руководства. Как правильно построить рабочий процесс сегодня, чтобы поддержать эффективность и продуктивность сотрудников, как использовать сильные стороны поколений для решения задач, расскажет профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Елена Витчак на онлайн семинаре, который будет проходить с 19 по 21 мая с 17:00 до 19:00.

Кто захочет поговорить с Еленой Витчак, для тех будет организована личная встреча в формате вопрос-ответ 22 мая. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

Семинар будет полезен топ-менеджерам, руководителям подразделений и специалистам по персоналу. В программе:

Базовые инструменты для руководителя. Тренды и метрики в области управления людьми и командами.

Мотивация: теория и практика вопроса. Основные факторы материальной и нематериальной мотивации в динамике. Разбор кейса.

Все поколения в одном пространстве.

Управление талантами в организации.

Управление намерениями и поведением работников.

Работа с сопротивлениями изменениям.

Елена Витчак – бизнес-эксперт в области операционного менеджмента и управления людьми, ее управленческий стаж более 18 лет, а преподавательский – более семи. Кроме того, она: