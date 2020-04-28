Алтайский Росреестр заметил двукратное снижение сделок с недвижимостью

Число сделок с недвижимостью в Алтайском крае с момента ввода ограничительных мер из-за распространения коронавируса уменьшилось в два раза. Об этом 28 апреля в ходе брифинга сообщила замруководителя регионального управления Росреестра Елена Бандурова.

"В период борьбы с вирусом мы работаем в штатном режиме. При этом, конечно же, по объективным причинам количество поступающих к нам заявлений стало меньше примерно на половину", — сказала замглавы управления.

Вместе с тем значительно увеличилось количество заявлений, направленных в Росреестр в электронном виде.

"За первый квартал 2020 года проведена регистрация более 10 тысяч ипотек. Наблюдается небольшой рост — 3%, за апрель — тенденция снижения, как и по всем другим видам сделок", — уведомила Бандурова.