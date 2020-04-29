Открыть общепит и салоны красоты. Алтайский бизнес вновь обратился к Томенко

Руководители алтайских бизнес-сообществ обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам и другим компаниям. Копия документа имеется в распоряжении amic.ru.
"Нам поступают многочисленные обращения от предпринимателей, а также предложения о недопущении массового банкротства и социальной напряженности, резкого спада экономики и непредсказуемости в будущем <...>. Важно минимизировать кризисные явления, использовать возможности по сохранению рабочих мест, смягчить удар для бизнеса", – сказано в обращении.
Под документом, датированным 27 апреля, подписались алтайский депутат, бизнесмен, председатель совета алтайской "Деловой России" Юрий Матвейко, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, председатель совета краевого отделения "Опоры России" Евгений Госьков, председатель правления Алтайского союза предпринимателей Юрий Фриц, исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Александр Вайс, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров и председатель алтайского отделения "Ассоциация молодых предпринимателей России" Сергей Лямин.
Они призывают губернатора разрешить работать:
- частным медицинским центрам;
- общепиту;
- стоматологическим и офтальмологическим кабинетам;
- лицензированным косметологам и массажистам;
- парикмахерским, салонам красоты, соляриям;
- магазинам по продаже авто- и мототранспорта, велосипедов;
- магазинам одежды, обуви, детских товаров, мебели;
- торговым нестационарным объектам и магазинам с товарами хозяйственно-бытового назначения;
- предприятиям, оказывающим бытовые услуги населению;
- компаниям, ставящим прививки;
- консалтинговым агентствам (в области права и бухгалтерии);
- ломбардам и другим некредитным финансовым организациям;
- кадровым агентствам;
- а также тем, кто ведет административно-хозяйственную вспомогательную деятельность; иным видам деятельности, кроме деятельности с массовым пребыванием людей.
Напомним, в начале апреля руководители бизнес-объединений просили главу региона продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей до 2024 года, отменить уплату страховых взносов за второй и третий кварталы 2020 года, снизить НДС до 18%, запретить блокировку банковских счетов и так далее. Отдельно к главе региона обращались и частные медицинские организации, и представители индустрии красоты.
На сегодняшний день постановлением губернатора разрешено работать строителям, производственникам, адвокатам, дорожникам, автосервисам, кредитным организациям и многим другим компаниям.
Комментарии
ближайшее время там никого не будет хоть заоткрывайся.
будут, будут, а вы можете дальше продолжать сидеть в четырех стенах
молодогвардеец !
Матвейко это у которого дочь не в чем себе не отказывает и все это в инсте наблюдая одна мысть_откуда бабки.
Странная просьба, ежедневный прирост более 6 тысяч, ускоренными темпами вводятся 100 тысяч койко-мест, в 10 раз больше изготавливают ИВЛ, потому что мы только выходим на плато, президент сказал нужен минимум ещё один инкубационный период чтобы купировать распространение и не допустить рост, а специалисты просят открыть ВСЕ! Это как вообще?
Пусть все подписавшие сложатся на маски и антисептики людям. Ну и в салонах и поликлиниках что бы менял персонал каждые два часа защитные комплекты,обрабатывал все тоже раз в два часа и анализы на ковид ежедневно.
29.04.2020 12:20
69
Мое личное мнение, что много преувеличено в отношении вируса. Написать количество заболевших можно любое...
Первое,что надо открыть,это частные мед.клиники и поликлиники. Если,как считают,они могут являться способом распространения коронавируса, то что говорить про магазины, общественный транспорт и т.д.
Самое время открывать, чтобы к 12 мая обойти Испанию.
и спортзалы.
выживальщики могут дальше в своих конурах сидеть, а нормальные люди хотят комфортно жить и потреблять.
я уже не говорю о малых предпринимателях, которые просто загибаются.