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"Вопроса не стоит": власти Алтая не будут вводить в регионе онлайн-пропуска

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Об этом сообщил министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов
Фото: skesov.ru

Фото: skesov.ru

В Алтайском крае не планируют вводить систему получения онлайн-пропусков по примеру Москвы и Московской области. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов. 

"Могу успокоить жителей Алтайского края. Вопроса не стоит о внедрении онлайн-пропусков. Но всем регионам, включая и Алтайский край, поступило поручение от президента изучить опыт на примеры Москвы и Московской области. Мы посмотрели, как работает приложение "Госуслуги СТОП коронавирус". Оно доступно для всех, его может изучить любой. Но каждый субъект применяет сам решение о внедрении этой технологии. Позиция правительства края – не вводить эту систему", – сказал Евгений Зрюмов.

Отметим, что в 13 регионах страны уже введены специальные системы для обязательного получения пропуска на выход из дома. Прежде всего, это субъекты рядом с Москвой, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Жители должны получить разрешение на выход из дома в случае похода в магазин или аптеку, выгула животных, поездки в больницу, на работу или к родственникам.
 
Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения является таймер пребывания на улице с QR-кодом. 
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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.04.2020 12:24
- гость -

Анекдот:
На совещании в мэрии Москвы, во времена пандемии коронавируса:
— Штрафы за перемещение людей по улице без пропуска надо установить зонально: там где нарушают — увеличить, чтобы боялись нарушать. Там где не нарушают — уменьшить, чтобы не боялись нарушать.

29.04.2020 12:44
Южанка

Нормальный подход. Хоть с этим проблемы не будет.

29.04.2020 12:50
месный

Отметим, что в 13 регионах страны уже введены специальные системы для обязательного получения пропуска на выход из дома.

ст 27 конституции России - чё не не слышали и не читали? Или там указом на каждый адрес кокретно карантин наложен? Или каждому решением суда домашний арест наложен, дак за что?

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