Здание Ассановского особняка в Бийске отремонтировали после обращения чиновников

Особняк купца Ассанова, в котором расположен краеведческий музей Бийска, восстановили после обращения чиновников. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Компания "Отделстрой", выполнявшая реставрацию здания, устранила дефекты на фасаде здания и ограждении в рамках гарантийных обязательств. Как уточняет "БР", гарантия на работы составляет пять лет, в течение которых недоделки подрядчик будет ликвидировать за свой счет.

Как ранее сообщал amic.ru, штукатурка на здании начала осыпаться после восстановления в 2019 году. Тогда местные власти направили претензию исполнителю работ, который приступил к ремонту после схода снега.

Напомним, усадьба построена в 1914-1915 годах по проекту выдающегося зодчего Сибири Константина Лыгина для семьи купца первой гильдии Николая Ассанова. Она включала сам особняк, а также конюшню с каретными сараями и сеновалом, сад с деревянной беседкой и кирпичную ограду.