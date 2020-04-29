Жена избила мужчину раскаленным утюгом в Рубцовске

Жительница Рубцовска поссорилась с пьяным мужем и не смогла совладать со своим гневом, сообщает портал "вРубцовске.ру".

К несчастью для 38-летнего местного жителя супруга в этот момент гладила белье. В ярости она применила раскаленный утюг совсем не по назначению, трижды ударив им мужа.

В результате ему потребовалась медицинская помощь. Прибывшие по вызову медики доставили пострадавшего в травмпункт. У него диагностировали ожоги 5% поверхности тела.

Ранее amic.ru писал, что 32-летнюю жительницу Алтайского края подозревают в убийстве своего супруга. Преступление совершено в состоянии опьянения.