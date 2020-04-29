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Новости

В Сеть утекли данные 12 миллионов российских клиентов микрокредитных организаций

, ИА "Амител"
В доступе оказались паспорта, номера телефонов и места проживания
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Сеть утекла база данных с именами 12 млн клиентов микрофинансовых организаций, оформлявших заявки в 2017-2019 годах. Об этом сообщает РБК. Журналисты связалась с продавцом и получили "пробник" для проверки.

Данные выставили на продажу на одном из специализированных сайтов даркнета. По словам автора объявления, в базе содержится разная личная информация: Ф.И.О., паспортные данные, места проживания и номера телефонов. Часть записей содержит реферальные ссылки с "Юником24" – сервиса по подбору кредитов.

Издание обратилось к представителям сервиса, которые подтвердили правдивость информации и сообщили о прекращении сотрудничества с предприятием, допустившим утечку. Журналисты также связались с некоторыми людьми, данные которых появились в открытом доступе, – четверть из них оказались клиентами организации "Микроклад", работающей в Санкт-Петербурге.

Как объяснил техдиректор компании DeviceLock Ашот Оганесян, кража могла произойти после взлома сервера или резервной копии данных. Однако он не исключил вероятность попадания базы в интернет через сотрудников компании.

РБК отмечает, что записи могут быть использованы мошенниками для обмана жертв. При этом возможность оформления онлайн-займов на этих людей маловероятна, поскольку в базе данных отсутствует номер СНИЛС, необходимый для получения кредита через интернет. При этом часть информации оказалась недействительной – номера телефонов, указанные в записях, уже перестали обслуживаться.

Напомним, что в октябре 2019 года сотрудник Сбербанка продал преступной группе данные пять тысяч пользователей для продажи на теневом рынке интернета. Как сообщал amic.ru, после этого в СМИ появилась информация о еще одной миллионной утечке данных, однако тогда банк опроверг ее.

  

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.04.2020 13:20
krash

наказание то какое будеТ? я бы расстрел за такое массовое предательство назначал. тогда б боялись.

29.04.2020 13:40
гость

Это все бездельники коллекторы пытаются на офис заработать! Пора запретить эти коллцентры бесполезные, а сегодня еще и опасные!

29.04.2020 13:47
- гость -

техдиректор компании DeviceLock Ашот Оганесян,

Однако

29.04.2020 14:07
- гость -

банковские клерки постоянно сливают инфу

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