В Сеть утекли данные 12 миллионов российских клиентов микрокредитных организаций

В Сеть утекла база данных с именами 12 млн клиентов микрофинансовых организаций, оформлявших заявки в 2017-2019 годах. Об этом сообщает РБК. Журналисты связалась с продавцом и получили "пробник" для проверки.

Данные выставили на продажу на одном из специализированных сайтов даркнета. По словам автора объявления, в базе содержится разная личная информация: Ф.И.О., паспортные данные, места проживания и номера телефонов. Часть записей содержит реферальные ссылки с "Юником24" – сервиса по подбору кредитов.

Издание обратилось к представителям сервиса, которые подтвердили правдивость информации и сообщили о прекращении сотрудничества с предприятием, допустившим утечку. Журналисты также связались с некоторыми людьми, данные которых появились в открытом доступе, – четверть из них оказались клиентами организации "Микроклад", работающей в Санкт-Петербурге.

Как объяснил техдиректор компании DeviceLock Ашот Оганесян, кража могла произойти после взлома сервера или резервной копии данных. Однако он не исключил вероятность попадания базы в интернет через сотрудников компании.

РБК отмечает, что записи могут быть использованы мошенниками для обмана жертв. При этом возможность оформления онлайн-займов на этих людей маловероятна, поскольку в базе данных отсутствует номер СНИЛС, необходимый для получения кредита через интернет. При этом часть информации оказалась недействительной – номера телефонов, указанные в записях, уже перестали обслуживаться.

Напомним, что в октябре 2019 года сотрудник Сбербанка продал преступной группе данные пять тысяч пользователей для продажи на теневом рынке интернета. Как сообщал amic.ru, после этого в СМИ появилась информация о еще одной миллионной утечке данных, однако тогда банк опроверг ее.