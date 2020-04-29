Несмотря на самоизоляцию. Жителей Алтая стали чаще кусать клещи

За прошедшую неделю в Республике Алтай от присасывания клещей пострадали 274 человека, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона их число достигло 546. Это на 130 больше, чем годом ранее.

"Увы, анализ показывает также, что режим самоизоляции соблюдается плохо – третья часть покусанных людей "подхватила" клеща на природе, – уточнили в ведомстве. – Несколько человек, владельцы кошек и собак, заметили, что клещами с ними поделились животные".

Перед походом в лес необходимо одеваться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Для этого нужно выбирать одежду, рукава и воротник которой будут плотно прилегать к телу, а штаны и рубашку необходимо заправлять.

Как ранее писал amic.ru, каждый 11-й клещ в Алтайском крае переносит энцефалит. Специалисты подчеркивают, что сезон активности клещей только начался, пик ожидается в мае.