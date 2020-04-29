Пациент показал, как кормят больных коронавирусом в Рубцовске

Мужчина, зараженный коронавирусом, показал, как кормят пациентов в рубцовской больнице. Снимок опубликовали в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск".

На снимке несколько печений, чай, упаковка сметаны или йогурта, яйцо и небольшой сверток. Своими ощущениями от набора продуктов мужчина не поделился.

Ранее один из шахтеров Корбалихинского месторождения АО "Сибирь-Полиметаллы", который сейчас проходит лечение от COVID-19 в госпитале на базе Змеиногорской ЦРБ, в разговоре с amic.ru пожаловался на плохой рацион. Он подчеркнул, что никто толком не наедается. При этом, по словам коллег шахтера, которые лежат в других больницах, им дают шоколад, печенье и фрукты.