Пациент показал, как кормят больных коронавирусом в Рубцовске

Мужчина, зараженный коронавирусом, показал, как кормят пациентов в рубцовской больнице. Снимок опубликовали в телеграм-канале "Инцидент Рубцовск".
На снимке несколько печений, чай, упаковка сметаны или йогурта, яйцо и небольшой сверток. Своими ощущениями от набора продуктов мужчина не поделился.
Ранее один из шахтеров Корбалихинского месторождения АО "Сибирь-Полиметаллы", который сейчас проходит лечение от COVID-19 в госпитале на базе Змеиногорской ЦРБ, в разговоре с amic.ru пожаловался на плохой рацион. Он подчеркнул, что никто толком не наедается. При этом, по словам коллег шахтера, которые лежат в других больницах, им дают шоколад, печенье и фрукты.
Комментарии
их хоть кормят(
Ну не санаотрий же это, да и Рубцовск город отнюдь небогатый.
Вы что, хотите как во франции? А гос. долг США видели? Бгг...
Жрите, чё дают. И не вякайте
нормальная еда. привыкли к колбасе что ли? придираетесь к любой мелочи, вам не стыдно ?!
Извините, бананьеф нема.
Вначале одобряют оптимизацию медицины, а теперича недовольны как их кормят - ребята, а вы чего ждете от несменяемой власти, или связи не видите с 20 летним правлением и рационом?!
лечат-то чем? листья подорожника прикладывают, отвар из молодой крапивы, вот это вот всё дают хоть?
зато самолёты и вертолёты на 9 мая посмотрите, салют будет, пояски потуже затяните, денег нет. На ФНБ роток не разевайте, удачи вам, хорошего настроения, рубцовчане!