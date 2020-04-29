Ректор АлтГУ стал экспертом по вопросам обучения иностранных студентов в России

Алтайский государственный университет давно обучает иностранцев, но в 2020 году, в условиях закрытых границ, давать российское образование студентам будет сложнее. Сейчас вуз продолжает работать в этом направлении, ищет новые возможности и решения.

Как это происходит, рассказал ректор вуза Сергей Бочаров на дискуссионной площадке "Экспорт российского образования: инструменты поиска и привлечения иностранных граждан к обучению в России". Она состоялась в рамках Московского международного салона образования, который прошел в онлайн-формате 28 апреля.

Ректор алтайского вуза отметил, что на сегодняшний день главная задача – это усилить работу зарубежных ресурсных и представительских центров университета. По его словам, в 2020 году российской системе высшего образования предстоит проявить не только технологическую готовность и цифровые возможности, но и показать способность очень быстро и гибко реагировать на изменяющиеся условия в мире и стране.

"В этой ситуации значимым фактором успеха являются ресурсные центры, работающие в странах-партнерах. Сохранение партнерской сети и реализация потенциала ресурсных центров в дистанционном формате следует рассматривать как важное условие сохранения темпов реализации федерального проекта "Экспорт образования", – сказал Сергей Бочаров.

Сегодня партнерская сеть АлтГУ в странах Центральной Азии насчитывает 25 ресурсных и представительских центров, центров русского языка и базовых школ в Казахстане, Киргизии, Китае, Монголии, Таджикистане, Узбекистане.