Над мусорными баками в Барнауле устанавливают камеры видеонаблюдения

В частном секторе Барнаула над мусорными баками устанавливают системы видеонаблюдения. Кадры монтажного процесса выложил на своем YouTube-канале паблик Barnaul 22.
Монтажники объяснили очевидцу, что камеры нужны для фиксации нарушителей, которые выбрасывают габаритный мусор, ветки, а также предпринимателей, которые незаконно загружают отходы в контейнеры.
В компании "ЭКО-Комплекс", по инициативе которой и устанавливаются устройства видеонаблюдения, информацию подтвердили и добавили, что в частном секторе незаконная утилизация встречается особенно часто, а контейнеры быстро переполняются.
Все материалы будут направляться в краевое Министерство природных ресурсов для составления протоколов об административных правонарушениях.
Комментарии
о в частном секторе незаконная утилизация встречается особенно часто, а контейнеры быстро переполняются
надеюсь после установки камер незаконная утилизация в контейнеры прекратится, а мусор незаконно будет самоскапливаться в укромных местах где угодно...
Проводить оперативно розыскные мероприятия по установлению личности выбросившего
месного с козей заснять теперь можно,в перерывах между нытьем и гундежом.
Руководитель "Эко-Комплекса" - бывший высокопоставленный полицейский. Он действует теми методами, которым обучен. Интересно, а если такой возглавит Водоканал, то камеры поставят в туалетах?
Теперь весь мусор будет скапливаться в бору и по берегам Барнаулки и Пивоварки. Ай да "ЭКО-Комплекс", ай да молодцы
кто будет и как разыскивать нарушителей? в наш бак скидывают ВСЕ и ВСЁ под покровом ночи, походу нужен им целый детективный отдел
ну кабздец яндексдирект везде теперь выдает мусорные баки и видеокамеры
Возле каждого мусорного контейнера поставить пост с мусором, для 100%раскрывпемости преступлений намеления
Вы бы лучше не камеры устанавливали ЗА НАШИ деньги, а своевременно бы увозили... Где ни идёшь, везде баки переполнены мешками с мусором (не крупногабаритным, а обычным).... Собаки вечно растаскивают...
раз приняли закон мусорный - решайте проблему и крупногабарита! Его то куда девать, норматив на человека 1 вывоз = 1 большому пакетику Мария ра - реально нехватает!
пост с автоматчиками - только так
Булыжник-оружие пролетариата...
мое личное мнение, что для других целей камеры устанавливают. например: будут устанавливать кто пользуется баками но при этом не платит коммунальные
будут устанавливать кто пользуется
как они узнают кто именно кинул пакет? камеры с распознованием лиц?