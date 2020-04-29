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Над мусорными баками в Барнауле устанавливают камеры видеонаблюдения

, ИА "Амител"
С их помощью будут находить нарушителей, выбрасывающих крупногабаритный мусор

В частном секторе Барнаула над мусорными баками устанавливают системы видеонаблюдения. Кадры монтажного процесса выложил на своем YouTube-канале паблик Barnaul 22.

Монтажники объяснили очевидцу, что камеры нужны для фиксации нарушителей, которые выбрасывают габаритный мусор, ветки, а также предпринимателей, которые незаконно загружают отходы в контейнеры.

В компании "ЭКО-Комплекс", по инициативе которой и устанавливаются устройства видеонаблюдения, информацию подтвердили и добавили, что в частном секторе незаконная утилизация встречается особенно часто, а контейнеры быстро переполняются. 

Все материалы будут направляться в краевое Министерство природных ресурсов для составления протоколов об административных правонарушениях.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.04.2020 14:28
- гость -

о в частном секторе незаконная утилизация встречается особенно часто, а контейнеры быстро переполняются

надеюсь после установки камер незаконная утилизация в контейнеры прекратится, а мусор незаконно будет самоскапливаться в укромных местах где угодно...

29.04.2020 14:29
або

Проводить оперативно розыскные мероприятия по установлению личности выбросившего

29.04.2020 14:31
- гость -

месного с козей заснять теперь можно,в перерывах между нытьем и гундежом.

29.04.2020 14:32
- гость -

Руководитель "Эко-Комплекса" - бывший высокопоставленный полицейский. Он действует теми методами, которым обучен. Интересно, а если такой возглавит Водоканал, то камеры поставят в туалетах?

29.04.2020 14:33
- гость -

Теперь весь мусор будет скапливаться в бору и по берегам Барнаулки и Пивоварки. Ай да "ЭКО-Комплекс", ай да молодцы

29.04.2020 14:35
- гость -

кто будет и как разыскивать нарушителей? в наш бак скидывают ВСЕ и ВСЁ под покровом ночи, походу нужен им целый детективный отдел

29.04.2020 14:37
- гость -

ну кабздец яндексдирект везде теперь выдает мусорные баки и видеокамеры

29.04.2020 14:39
- гость -

Возле каждого мусорного контейнера поставить пост с мусором, для 100%раскрывпемости преступлений намеления

29.04.2020 14:40
- гость -

Вы бы лучше не камеры устанавливали ЗА НАШИ деньги, а своевременно бы увозили... Где ни идёшь, везде баки переполнены мешками с мусором (не крупногабаритным, а обычным).... Собаки вечно растаскивают...

29.04.2020 14:49
гость

раз приняли закон мусорный - решайте проблему и крупногабарита! Его то куда девать, норматив на человека 1 вывоз = 1 большому пакетику Мария ра - реально нехватает!

29.04.2020 14:52
- гость -

пост с автоматчиками - только так

29.04.2020 14:56
- гость -

Булыжник-оружие пролетариата...

29.04.2020 14:56
гость

мое личное мнение, что для других целей камеры устанавливают. например: будут устанавливать кто пользуется баками но при этом не платит коммунальные

29.04.2020 15:09
- гость -

будут устанавливать кто пользуется

как они узнают кто именно кинул пакет? камеры с распознованием лиц?

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