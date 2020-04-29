Над мусорными баками в Барнауле устанавливают камеры видеонаблюдения

В частном секторе Барнаула над мусорными баками устанавливают системы видеонаблюдения. Кадры монтажного процесса выложил на своем YouTube-канале паблик Barnaul 22.

Монтажники объяснили очевидцу, что камеры нужны для фиксации нарушителей, которые выбрасывают габаритный мусор, ветки, а также предпринимателей, которые незаконно загружают отходы в контейнеры.

В компании "ЭКО-Комплекс", по инициативе которой и устанавливаются устройства видеонаблюдения, информацию подтвердили и добавили, что в частном секторе незаконная утилизация встречается особенно часто, а контейнеры быстро переполняются.

Все материалы будут направляться в краевое Министерство природных ресурсов для составления протоколов об административных правонарушениях.