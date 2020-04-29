В Кремле разъяснили, кто будет работать в майские праздники

В Кремле уточнили перечень отраслей, на которые не распространяется указ президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях в майские праздники, сообщает РИА "Новости".

В список включили медицинские учреждения, аптеки, а также оперативные службы, которые могут потребоваться при ликвидации чрезвычайной ситуации.

Кроме того, должны продолжать работу сотрудники организаций, которые оборудованы для непрерывного технологического процесса либо обеспечивают население продуктами и товарами первой необходимости.

Не действует ограничение и на финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги.

Местные власти наделены правом включать в перечень и иные компании или учреждения, если того требует обстановка в регионе.

Как ранее писал amic.ru, Путин предложил распространить режим нерабочих дней не только на праздничные дни с 1 по 5 и с 9 по 11 мая, но и на период 6-8 мая. В последнем случае – с сохранением зарплаты.