Рекордный трафик без увольнений: как IT-отрасль Алтая работает во время COVID-19

Почти все компании IT-индустрии в Алтайском крае работают дистанционно. Массовых увольнений из организаций не было, и как отразились ограничительные меры из-за коронавируса на деятельности компаний, пока неизвестно. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов.

"Многие сотрудники и до этого работали дистанционно. Часть компаний сейчас уже работают из офиса. Конечно, IT-сфере удалось более гладко перейти на удаленный режим работы. Создать любой программный продукт – сложно. Но сотрудники использовали различные сферы для коммуникации, поэтому их деятельность никак не пострадала от удаленного режима. Сейчас многие наши компании имеют пакет контрактов, отрабатывают. Мы не фиксируем роста безработицы. Но как будет развиваться ситуация дальше – покажет время", – отметил министр.

По его словам, режим самоизоляции повысил цифровую грамотность жителей края. Многие стали пользоваться различными приложениями, в том числе сервисами по заказу еды. В два раза увеличилось и количество людей, которые стали пользоваться порталом "Госуслуги". Так, с середины апреля документы на получение материнского капитала подали онлайн около 10 тысяч человек.

Кроме того, как отметил Евгений Зрюмов, из-за перехода на удаленный режим работы многие стали пользоваться интернетом и мобильной связью. Несмотря на нагрузку на сеть, перебоев удалось избежать.

"Особых перебоев со связью мы не фиксировали. В первые дни был рост до 30% трафика у провайдеров. Операторы быстро сориентировались и сделали запас прочности. После этого был еще наплыв на сети 5%, но с нагрузкой провайдеры снова справились", – добавил министр.

Также Евгений Зрюмов заявил, что власти края не планируют вводить онлайн-систему пропусков по примеру Москвы.