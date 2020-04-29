Суббота, 2 Май, 10:32

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
16°

114431 +0
Обь
460см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Рекордный трафик без увольнений: как IT-отрасль Алтая работает во время COVID-19

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Многие компании края работают сейчас в удаленном режиме
Фото: www.sosyalmanset.com

Фото: www.sosyalmanset.com

Почти все компании IT-индустрии в Алтайском крае работают дистанционно. Массовых увольнений из организаций не было, и как отразились ограничительные меры из-за коронавируса на деятельности компаний, пока неизвестно. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов

"Многие сотрудники и до этого работали дистанционно. Часть компаний сейчас уже работают из офиса. Конечно, IT-сфере удалось более гладко перейти на удаленный режим работы. Создать любой программный продукт – сложно. Но сотрудники использовали различные сферы для коммуникации, поэтому их деятельность никак не пострадала от удаленного режима. Сейчас многие наши компании имеют пакет контрактов, отрабатывают. Мы не фиксируем роста безработицы. Но как будет развиваться ситуация дальше – покажет время", – отметил министр.

По его словам, режим самоизоляции повысил цифровую грамотность жителей края. Многие стали пользоваться различными приложениями, в том числе сервисами по заказу еды. В два раза увеличилось и количество людей, которые стали пользоваться порталом "Госуслуги". Так, с середины апреля документы на получение материнского капитала подали онлайн около 10 тысяч человек.

Кроме того, как отметил Евгений Зрюмов, из-за перехода на удаленный режим работы многие стали пользоваться интернетом и мобильной связью. Несмотря на нагрузку на сеть, перебоев удалось избежать.

"Особых перебоев со связью мы не фиксировали. В первые дни был рост до 30% трафика у провайдеров. Операторы быстро сориентировались и сделали запас прочности. После этого был еще наплыв на сети 5%, но с нагрузкой провайдеры снова справились", – добавил министр.

Также Евгений Зрюмов заявил, что власти края не планируют вводить онлайн-систему пропусков по примеру Москвы.

Материалы по теме

  

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.04.2020 15:12
!

очередной бред клоуна

29.04.2020 15:33
- гость -

Зрюмов, давай обратно в АГТУ, заниматься полезным делом, а не болтовней, операторы связи и без вас обеспечат связь

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
10:17
Еще 13 пациентов вылечились от коронавируса в Алтайском крае 1
09:50
Один новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 1
09:38
Молодой человек облегчился на крыше барнаульского кафе 6
09:03
Министр строительства России заразился коронавирусом 10
08:37
Чемпионка Европы составила топ-10 самых красивых девушек-боксеров 1
08:00
Без права на ошибку. История солдата, который отдал войне семь лет своей жизни 2
07:42
Настоящая любовь. Видео с пожилой парой на детской площадке растрогало соцсети 0
07:10
Страховка от коронавируса: сколько будет стоить и реально ли она защитит от инфекции 2
06:29
Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле 3
06:00
Тепло и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 мая 0
23:46
Пойманный с трупом жены житель Рубцовска покончил с собой 4
22:47
Врач рассказала о состоянии больных коронавирусом в Республике Алтай 0
21:44
Первоапрельская шутка обернулась уголовным делом против бийчанина 11
20:53
Глава Роспотребнадзора назвала условия послаблений в режиме самоизоляции 8
20:00
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33 6
19:44
Два Алтая вошли в пятерку лидеров Сибири по заболеваемости COVID-19 5
19:00
Магнитная буря обрушится на Землю в начале мая 3
18:39
Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле 15
18:05
Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула 10
17:35
Сотрудник СИЗО в Бийске заразился коронавирусом 0
17:07
Нас не загонят: лучшие фото монстрации в Сибири, которая прошла в интернете 2
16:45
Денис Проценко о COVID-19: "Тяжелых случаев меньше не становится" 6
16:19
Умер почетный гражданин Бийска Александр Черемисин 5
15:47
Названа ожидаемая дата открытия детских лагерей в Алтайском крае 8
15:22
COVIDом единым. Как депутаты АКЗС спорили и принимали законы на дистанционной сессии 1
15:09
Вернулся из командировки: майор части ЗАТО Сибирский мог заразиться COVID-19 3
14:56
Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд 13
14:30
Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия 21
14:09
"Спасибо за все". Автомобиль исписали ругательствами в Барнауле 17
13:47
Еще 124 человека взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19 4
13:22
Футболисты Кокорин и Соболев намерены помочь врачам Алтая, борющимся с COVID-19 4
13:09
В Новоалтайске строят трехэтажную школу за 490 млн рублей 1
12:43
Томенко и Романенко поздравили край с 1 мая и напомнили о вкладе Алтая в Победу 8
12:27
Пассажирскую навигацию по Оби открыли в Барнауле 0
12:05
В память о подвиге. В парках Барнаула появились новые деревья в честь ветеранов ВОВ 0
11:56
Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев поздравил жителей края с Первомаем 1
11:31
Свыше 40 случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Алтайском крае 98
11:17
Великий капитан: алтайской легенде футбола Алексею Смертину исполнилось 45 лет 6
10:59
Свыше 700 алтайских полицейских дежурят в майские праздники 6
10:38
Вместо квартиры – буфет. Первый в Барнауле дом-гостиницу признали долгостроем 1
10:25
Из алтайских больниц выписали 56 пациентов, вылечившихся от COVID-19 15
09:58
В Барнауле водитель перевернулся на иномарке и скрылся с места ДТП 4
09:35
Поездом, самолетом, автомобилем: как с 1 мая выехать из "закрытого" на карантин Алтая 6
09:09
В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя на майских праздниках во время пандемии 1
08:50
Верховный суд призвал отправлять правонарушителей не в СИЗО, а под домашний арест 2
08:33
Житель Алтайского края спас лебедя, занесенного в Красную книгу 1
08:19
Спикер АКЗС предположил, когда снимут карантин в Змеиногорске 3
08:05
Эксперты назвали заболевания, которые сильнее всего влияют на смертность при COVID-19 10
07:52
Большой праздник труда. Как отмечали Первомай в СССР 1
07:36
Как работают пропускные пункты в Алтайском крае и всех ли въезжающих ожидает карантин 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.