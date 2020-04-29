Момент жесткого ДТП в Барнауле попал на видео

В редакцию amic.ru прислали видеозапись с видеорегистратора, на которую попал момент массовой аварии в Барнауле.

ДТП случилось на Павловском тракте рядом с пересечением с улицей Малахова. Столкнулось не менее трех иномарок.

На кадрах видно, что Nissan Teana протаранил сзади фургон Nissan Vanette, от чего последний отбросило на полосу встречного движения. Там в него врезался автомобиль Toyota Corolla.

В отделении пропаганды БДД городской автоинспекции уточнили, что в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе, водитель фургона, а также двое пассажиров Nissan Teana и пассажир Toyota Corolla. Им оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.