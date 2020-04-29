Момент жесткого ДТП в Барнауле попал на видео

В редакцию amic.ru прислали видеозапись с видеорегистратора, на которую попал момент массовой аварии в Барнауле.
ДТП случилось на Павловском тракте рядом с пересечением с улицей Малахова. Столкнулось не менее трех иномарок.
На кадрах видно, что Nissan Teana протаранил сзади фургон Nissan Vanette, от чего последний отбросило на полосу встречного движения. Там в него врезался автомобиль Toyota Corolla.
В отделении пропаганды БДД городской автоинспекции уточнили, что в результате аварии пострадали четыре человека, в том числе, водитель фургона, а также двое пассажиров Nissan Teana и пассажир Toyota Corolla. Им оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.
Комментарии
хренасе ватэто лётчег...
Прям как в кармагеддоне
вот какой вообще смысл в медсправках, нарколог...., психиатр..... ? Вот какой?
Достаточно окулиста с прибором прям при получении прав, зачем весь гемор если толку ноль. В США этого всего нет и дeбилoв таких там гораздо меньше почему-то.
Что то как то не сильно его светофорчик, разметочка и радарчик сдерживали. Ая-я-я-яй, как же так, как он посмел ослушаться?! На самом деле, формальные светофоры, радары и разметка идут лесом когда у тебя в крови достаточная концентрация алкоголя для удали молодецкой, а впереди широкая и относительно ровная дорога.
29.04.2020 16:19
АБОРИГЕН
Ещё больше лесом идут если ты неприкасаемый или у тебя есть кому вопроспорешать если в друг.
Абориген, Вы по видео сделали заключение о концентрации алкоголя в крови?
Поди и геморрой по фотографии дивана лечите?
29.04.2020 16:50
- гость -
Не отвлекайте их. Они друг с другом разговаривают. Такое редкое явление. Месный и абориген. Пусть потешутся голубки
29.04.2020 16:33
месный
Ну это уже приятный "бонус" российских традиций. Инфраструктура на опасных участках должна физически не позволять водителю разгоняться до таких скоростей. Искусственные неровности, сужение дороги, шиканы и проч.. Тут ты уже никак не разгонишься даже если очень сильно захочешь и зальешь в себя литр водки, потому что поток будет более плотный и замедленный, даже если кого и торпедируешь то на не такой высокой скорости.
А те кто подымают вой что это приведёт к пробкам, пусть тоже идут лесом.
Барнаул на самоизоляции, машин мало, но какие "Асы" водители!
29.04.2020 16:06
месный
хренасе ватэто лётчег...
Слушай, ты видимо недавно приехал с "севера"? Или лечение недавно в больнице закончил. Ну не пишут уже так лет 5-7. Честное слово.
месныйабориген - как типичные представители самозанятых.
месный. там просто полицейским можно любого за ослушание мочить из огнестрела.
А так же в случае порчи машины полиции при погоне машину ремонтируют за счет нарушителя.
Но у нас же нельзя полицейским давать права на такой произвол. Это же не демократично.