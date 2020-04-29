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Нового главу полиции назначили в Барнауле

, ИА "Амител"
Предыдущий руководитель оставил пост в связи с выходом на пенсию
Александр Майдоров / Фото: пресс-служба регионального управления МВД России

Александр Майдоров / Фото: пресс-служба регионального управления МВД России

В Барнауле назначили нового руководителя городского отделения УМВД. Как сообщает "Политсибру", им стал полковник полиции Александр Майдоров.

На посту он сменил Максима Гердта, который оставил должность в связи с выходом на пенсию. Гердт поступил на службу в 1999 году в качестве участкового инспектора Романовского отдела внутренних дел. Впоследствии руководил такими территориальными органами, как ОМВД России по Тюменцевскому району, МО МВД России "Каменский", ОМВД России по городу Новоалтайску.

С 2016 года занимал должность заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю. В 2018 году был назначен временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по городу Барнаулу, а затем возглавил ведомство.

Александру Майдорову 39 лет. Он родился в селе Кызыл-Озек Майминского района Республики Алтай. На службе в органах внутренних дел с 1997 года.

Работать в правоохранительных органах начинал с должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции при ГУВД Алтайского края. Затем руководил оперативно-сыскным отделом уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу.

С мая 2014 года по март 2020 года занимал должность замначальника полиции УМВД России по городу Барнаулу. Женат, воспитывает двоих сыновей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.04.2020 15:27
- гость -

давай, полковник, организуй патрули, чтобы недопускать массовое скопление людей в майские праздники, а то только вокруг администрации полиция ходит

29.04.2020 15:35
- гость -

Если верить информации, то очень даже достойный вариант. Удачи! жизнь рассудит кто есть кто. Главное оставаться человеком. А то можно жизненный путь закончить при больших деньгах но в народе остаться иудой. А у нас в этой нише столько пробелов. Змеиногорск например показал себя...

29.04.2020 15:37
Кот

С 16 лет в милиции работать начал?

29.04.2020 15:58
точный

Хорошая новость. Достойный руководитель.

29.04.2020 16:19
- гость -

Удачи Александр

29.04.2020 16:30
- гость -

Отличная новость. Удачи!

29.04.2020 16:47
ujcnm

Профессионал. Достойно. Удачи.

29.04.2020 17:02
народная дружина

Товарищ полковник! Примите наши искренние поздравления! Вы достойный профессионал.
Барнаулу повезло

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