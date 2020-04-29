Ученые из Великобритании представили новый "чудо-препарат" для борьбы с COVID-19

Ученые из Великобритании заявили, что новый назальный спрей поможет в профилактике заражения COVID-19, остановив инфекцию до попадания в лёгкие. Результаты исследований опубликовало издание The Mirror.

Лабораторные тесты по профилактике коронавирусных инфекций, в том числе и SARS-CoV-2, провела компания Pneumagen в Университете Сэнт-Эндрюса. Ученые сравнили новое вещество с классическими антивирусными средствами, и по результатам исследований оно оказалосьзначительно эффективнее.

Как объяснил ведущий исследователь Гари Тейлор, обычные противовирусные лекарства разрушают лишь некоторую часть вируса, в то время как изобретенный препарат не дает инфекции даже проникать в клетки.

Ученые собираются выпускать лекарство в виде назального спрея, который для профилактики необходимо применять через день.

Ранее amic.ru сообщил, что ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) представили новый препарат от коронавируса, созданный с учетом опыта Китая и Франции. Лекарство должно обеспечить эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.