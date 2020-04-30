"Маска позора" и проклятые игрушки. Музеи соревнуются в самых страшных экспонатах

В середине апреля Йоркширский музей, что расположен в Великобритании, рассказал в соцсетях о самом неприятном своем экспонате, датируемом III или IV веком нашей эры, – пучке волос из могилы римлянки с оставшимися в нем заколками.

MUSEUMS ASSEMBLE! It's time for #CURATORBATTLE! 💥



Today's theme, chosen by you, is #CreepiestObject!



We're kicking things off with this 3rd/4th century hair bun from the burial of a #Roman lady, still with the jet pins in place...



CAN YOU BEAT IT? 💥 pic.twitter.com/ntPiXDuM6v — Yorkshire Museum (@YorkshireMuseum) April 17, 2020

Впоследствии на запись отреагировали музеи со всего мира, поделившись своими жуткими предметами коллекций.

Вот несколько из них.

Музей из Оксфорда представил резную подвеску в виде головы мертвеца с одной стороны и разлагающимся черепом с другой. Найден в Южной Германии, датируется XVI веком.

Йоркская художественная галерея поделилась работой Керри Джеймсон, автора фриковатых керамических и глиняных скульптур. Это черная, как будто бы оторванная нога с мордой зверя.

Королевская оружейная палата представила экспонат из лондонского Тауэра – "Маску палача" или правильней назвать ее "Маска позора". Впервые такие маски появились в Шотландии в 1567 году, где в основном применялись к непокорным женщинам.

Реклама бисквитов Huntley & Palmers Comic Cuts из Оксфордширского музея, созданная в начале XX века.

Имперские военные музеи Великобритании поделились в Twitter историей свиньи по имени Тирпиц. Животное британские солдаты получили в качестве трофея у немецкого Кайзерлихмарине после сражения у Фолклендских островов в 1914 году.

"Проклятая" кукла – реквизит телесериала "Американская готика", выходившего в 2016 году. Находится в коллекции американского Музея истории и наук Кейп-Фир.

Немецкий исторический музей в Берлине не стал оригинальничать и выставил маску чумного доктора, датируемую XVII-XVIII веком.

Канадский Фонд наследия и музеев провинции Остров Принца Эдуарда поделился историей экспоната "Колесик". Кураторы утверждают, что игрушка проклята – ее нашли в стене 155-летнего особняка, и если поставить ее на поверхность – она катится сама по себе.

А в музее Питт-Риверса из Оксфорда хранится бутылочка с настоящей ведьмой внутри. По крайней мере, так утверждает пожилая леди из деревни возле курортного города Хов, графство Восточный Суссекс, у которой в 1915 году этот экспонат был приобретен. Отдавая бутылку, старушка предупредила: "Говорят, что внутри ведьма, и если вы ее откроете, то проблем не оберетесь".