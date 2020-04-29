Невозмутимый пенсионер пытался доехать до Барнаула по "встречке". Видео

Очевидцы сняли на видео пенсионера, который невозмутимо ехал по встречной полосе на трассе Новосибирск – Барнаул. Запись опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Только что на трассе Барнаул – Новосибирск был замечен пожилой мужчина на автомобиле ВАЗ-2106, который ехал от Фирсово в сторону города по полосе, предназначенной для встречного движения", – написал автор.

В комментариях пользователи предположили, что дедушка давно не выезжал на трассу и не заметил, что на дороге появились новые полосы. А водители, которым пришлось объезжать "Жигули", судя по всему, отнеслись к пенсионеру с пониманием и не сигналили.