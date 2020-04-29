Так заканчивается дружба. Житель Алтайского края оставил соседа без глаза

Жителя Егорьевского района осудили за причинение тяжкого вреда знакомому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как установили следователи, двое мужчин живут по соседству и дружат семьями. В один из вечеров, когда соседи совместно проводили вечер, между одной из супружеских пар разгорелся конфликт. Мужчина решил заступиться за жену друга и ударил его кулаком в лицо, что привело к потере глаза у пострадавшего.

Защитника признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Суд назначил ему условное наказание с выплатой морального вреда в 200 тысяч рублей и затрат на лечение.