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"Еле ползаем": директор вокзала в Барнауле об убытках и отмененных рейсах

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Алексей Богданов рассказал, что с мая будут закрыты все рейсы до Новосибирска. Возить некого
Фото: img.tourister.ru

Фото: img.tourister.ru

Автовокзал Барнаула с 1 мая будет вынужден отменить все рейсы в другие регионы страны, включая Новосибирск и Республику Алтай. Сейчас наполняемость автобусов по этим направлениям составляет всего 10-20%. Ввозить людей стало просто экономически невыгодно. За последний месяц пассажиропоток в целом обрушился на 80%. По словам директора Алексея Богданова, автовокзал в нынешней ситуации было бы проще вообще закрыть, чтобы сэкономить на расходах. Однако этого нельзя сделать по законодательству и просто нужно ждать помощи правительства страны. 

Проще закрыться

Как рассказал Алексей Богданов amic.ru, еще 17 марта были отменены все международные рейсы. В начале апреля стали закрывать границы и соседние с Алтаем регионы. В частности в Кузбассе. Но и по внутренним краевым рейсам просадка по наполняемости за месяц произошла колоссальная. Никогда за годы работы автовокзала, по словам Богданова, не было таких ужасающих цифр: около 20% от плана по доходу. 60% автобусов приходится снимать с рейсов из-за отсутствия пассажиров. Многие из них боятся заразиться в пути. Прецеденты уже есть. Так, житель Родинского района с коронавирусом возвращался домой на автобусе, и в пути ему стало плохо. В результате всем попутчикам пришлось уйти на самоизоляцию.

"Еле ползаем. Дохода нет. Пассажиров нет. Проще закрыть автовокзал, чтобы минимально сократить расходы во время нерабочих дней. Это выгоднее нам сейчас, ведь мы должны выводить на работу охранников, уборщиц, содержать территорию. Но мы не можем закрыться, потому что осуществляем транспортную деятельность по закону. Такие предприятия должны работать согласно указанию президента", – отметил Алексей Богданов.

Пассажирские перевозки, напомнил он, попали в отрасль, которые наиболее пострадали от эпидемии коронавируса. Поэтому, как надеется директор предприятия, правительство страны окажет поддержку и позволит не допустить закрытия автовокзала в Барнауле.

Возим воздух

С 1 мая в Алтайском крае начнет действовать жесткий пропускной режим. На границах с соседними регионами при въезде в край всех обяжут заполнять специальные документы и по возвращению домой уходить на две недели в режим самоизоляции. По мнению Алексея Богданова, официально никаких установок об отмене рейсов с мая в Новосибирск или Республику Алтай ему из руководства края не давали. Но на автовокзале уже решили, что проще отменить все рейсы в соседние регионы, чем возить воздух. 

Так, после приезда в Горный Алтай пассажира обяжут уйти на две недели на самоизоляцию. Аналогичные правила с мая будут действовать и в Алтайском крае. Поэтому, как уверен директор вокзала, вряд ли в таких жестких условиях найдутся вообще желающие ездить на автобусе. 

"Мы вынуждены закрыть все такие рейсы. Без слез не глянешь, как автобус до Новосибирска, рассчитанный на 49 мест, везет трех человек", – добавил директор предприятия.

Богданов отметил, что последствия коронавируса для автовокзала оценить сейчас еще сложно. Он надеется, что летом ситуация в стране и в крае улучшится и пассажиропоток вновь вырастет. 

Насколько упал пассажиропоток в крае в целом?

По данным регионального Минтранса, за последний месяц он рухнул на 70%. Жители региона вообще перестали ездить общественным транспортом. В результате между селами были отменены сотни рейсов. Аналогичная ситуация и с авиаперевозками. До конца мая из-за отсутствия пассажиров авиаперевозчики отменили десятки рейсов. В том числе в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, Симферополь.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

30.04.2020 08:18
Поддержу власть!

Господин Богданов плохо понимает сложившуюся ситуацию. Если бы он слушал Президента, Главу Правительства, профильных министров, то сделал бы совершенно противоположенный вывод, а именно: вся сложившаяся ситуация нам на пользу. Именно так наши рынки смогут очиститься от неэффективного, невыгодного, а порой просто вредного бизнеса.
Что, господин Богданов сомневается, что на его место не придут другие? Обязательно придут и их услуги станут качественнее и доступнее. Не придут? Тоже хорошо, значит нет спроса и не нужно будет возить воздух.
Просто нужно быть ближе к жизни, не идти против власти, а наоборот, прислушиваться к ней, довериться.
Это всё нам на пользу.

30.04.2020 08:41
Миша

У кого есть деньги у того есть машина или может воспользоваться такси. Студенты, старики и те кто получат меньше 20 т р. будут ходить пешком. До Павловска пешком.А власти плевать как там у вас с деньгами или ногами! На убытки новые не прийдут.

30.04.2020 08:58
- гость -

Справедливости ради, этот персонаж и до эпидемии плакался регулярно. То ему бла-бла-кар мешал, то плохие пассажиры. Да и заполняемость там и в нормальный период была так себе.
30.04.2020 08:41
Миша
Думаю, до Павловска уехать проблемой не будет. Найдется кому возить.

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