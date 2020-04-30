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Планерки по Zoom, продажи по Skype. Как "удаленка" изменила работу компаний Барнаула

, ИА "Амител"
Большинство организаций добровольно никогда не вернутся к такому режиму работу
Фото: custardgroup.co.uk

Фото: custardgroup.co.uk

Больше месяца многие организации Барнаула работают удаленно: еще в марте, до введения режима самоизоляции, они прислушались к рекомендациям правительства страны и перевели на "удаленку" либо весь штат, либо часть сотрудников. Барнаульские эксперты уверены: многие компании Алтайского края привыкнут к работе из дома, поэтому после окончания самоизоляции закроют офисы и навсегда оставят сотрудников на "удаленке". Amic.ru провел опрос среди барнаульских организаций и узнал, какие сложности и преимущества они видят в таком режиме работы и рассматривают ли возможность навсегда отказаться от офиса.

Агентство недвижимости

Режим самоизоляции изменил привычный режим работы риелторов, рассказал amic.ru руководитель агентства недвижимости "Миэль. Офис в Барнауле" Вадим Руссков. Теперь они вместо показов квартир проводят онлайн-экскурсии.

"Сделки, несмотря на режим самоизоляции, не останавливаются, идут своим чередом. Но многие продавцы недвижимости, опасаясь вируса, не пускают посторонних в квартиру. Чтобы показать потенциальному покупателю объект, мы просим владельца провести "экскурсию" по квартире с помощью Skype. И это работает. Если же собственники готовы показать квартиру лично, то и риелторы, и клиенты заходят в масках и в перчатках", – говорит Вадим Руссков. 

По его словам, многие сотрудники агентства находятся на "удаленке", поэтому ежедневные планерки в компании проводят по Zoom.

"Отмечу, что продуктивность некоторых работников выросла. Наверное, родные стены помогают", – отмечает руководитель агентства недвижимости. 

Рекламное агентство

У компании "Потенциал", которая оказывает услуги в сфере рекламы, есть типография. Полиграфические предприятия вошли в список организаций, которым разрешено работать во время режима самоизоляции. Большинство менеджеров по продажам с 30 марта трудятся из дома, хотя и мечтают поскорее вернуться в офис.

"При переходе на "удаленку" не было технических сложностей: CPM-система доступна онлайн, телефоны и компьютеры есть у всех. Было бы с кем работать. Сами сотрудники говорят, что им лучше в офисе. Ведь наша компания располагается так, что многие клиенты обращаются к нам офлайн. Кроме того, в офисе есть образцы продукции, а удаленно показать наши возможности и ассортимент нельзя", – отмечает Инна.

По ее словам, если бы компания заранее знала о том, что ей месяц придется работать из дома, то подготовила бы видеокаталог, чтобы предлагать его клиентам по интернету.

"Но мы были к этому не готовы, как и все. "Удаленка" нам не нравится, такой вариант работы нам не подходит", – отмечает руководитель.

Юридическая компания 

Фирмы, которые оказывают юридические услуги, попали в число тех, кому 10 апреля губернатор Алтайского края разрешил возобновить работу. Но некоторых сотрудников они все же оставили дома.

"Нам уже разрешили выйти в офис, но обязательно нужно соблюдать ограничения по количеству человек, которые могут одновременно находиться на рабочем месте. Те, кто трудятся из дома, изредка жалуются на сбои в интернете", – говорят в юрфирме. 

Однако полностью переходить на "удаленку" после отмены режима самоизоляции компания не планирует. По словам сотрудника организации, эффективность работы намного больше, когда люди общаются друг с другом непосредственно в офисе, а не по интернету.

"Пока мы даже планерки не проводим", – добавили в фирме.

Страховая компания

Некоторые компании города давно практикуют "удаленку", поэтому никаких сложностей сейчас не испытывают. Говорят: они привыкли к такому графику, поэтому им удобно общаться с клиентами как дома, так и в офисе.

"Мы можем работать везде, где ловит связь и интернет, – говорит сотрудник страховой компании. – Нам достаточно только компьютера и телефона. У нас небольшая компания, поэтому и до введения режима самоизоляции мы работали из дома. Я бы не сказала, что это трудно, надо привыкнуть, и все будет нормально".

Административный персонал

Администратор офисного здания Елена впервые перешла на "удаленку", и пока ей нравится такой режим работы. Единственный минус, по ее словам, это увеличившийся рабочий день. Если из офиса можно было уйти ровно в 18:00, то сейчас работодатель дает задания и после этого времени.

"Компьютер есть, интернет тоже. Документы и программы перекидывать с рабочего компьютера на домашний не пришлось: с помощью программы удаленного доступа я в любую минуту могу подключиться к устройству в офисе. Принтер с работы принесла. Дома отвлекает пока только холодильник, но тем не менее успеваю и работу сделать, и кое-что по хозяйству. Вот только редко заканчиваю в 18 часов, иногда и до 20 приходится сидеть", – говорит Елена.

Она бы рада навсегда "закрыться" дома, но уверена, что работодатель этого не позволит.

"Руководителю нужно контролировать все действия сотрудников, а сейчас это практически невозможно, хотя каждый занят делом и выполняет свои обязанности", – отмечает Елена. 

Цифра

Около 10% россиян, по данным министра труда и социальной защиты страны Антона Котякова, сейчас работают удаленно.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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