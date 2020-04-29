Академик Лео Бокерия призвал власти Алтайского края оперативно лечить больных

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в интервью Regnum ответил на вопрос жительницы Алтайского края, которая пожаловалась на то, что из-за пандемии коронавируса стало сложнее получить медицинскую помощь.

"Муж после инсульта, нужно повторное обследование, госпитализация, но… Лечимся сами", – заявила женщина.

Врач подчеркнул, что оказание своевременной медицинской помощи – это компетенция региональных властей и призвал краевое правительство уделить внимание таким проблемам.

"Федеральные центры работают. Здесь, на Рублевском шоссе, у нас 330 коек. Мы интенсивно работаем. Я только что вернулся после двух операций, – ответил Бокерия. – Поэтому это уже вопрос к администрации региона: они должны решать оперативно вопросы лечения наших граждан, где бы они ни жили".

Он отметил, что НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева никаких операций не отменяет. Особенно академик выделил проблему детей с врожденными пороками сердца. Им сейчас помогают сразу в семи отделениях, которые "работают на полную катушку", уточнил Бокерия.

Ранее наличие жалоб на отказы в плановой помощи признал и руководитель Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, необходимо подходить к каждому обращению индивидуально и не оставлять без внимания людей, которым необходимо лечение.

Министр здравоохранения региона подчеркнул, что медпомощь оказывать нужно, при этом не забывая о мерах безопасности, чтобы не допустить заражения как пациентов, так и самих врачей.