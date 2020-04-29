Главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова обвинили в сексуальных домогательствах

Анна Ведута, бывший пресс-секретарь Алексея Навального, обвинила главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в домогательствах. Об этом сообщает "Русская служба BBС".

По словам Ведуты, в 2012 году Венедиктов пригласил ее на ужин в большой компании, после окончания которого предложил отвезти журналистку домой вместе с двумя ведущими "Эха": Татьяной Фельгенгауэр и Оксаной Чиж. Девушки первыми вышли из автомобиля, а в нем остались Ведута, Венедиктов и водитель.

Женщина сидела с редактором на заднем сиденье и почувствовала, как он приобнял ее и взялся руками за коленки, после чего "рука поползла выше, по внутренней стороне бедра", как утверждает журналистка. Она попросила Алексея перестать, а после остановки машины "пулей вылетела" и побежала домой.

По ее словам, Венедиктов настойчиво предложил проводить ее до квартиры, перед дверями которой начал узнавать, есть ли у нее кто-то дома. Анна ответила, что дома у нее мать, быстро забежала в квартиру и "час сидела на полу в ванной, уставившись в стену".

Главред "Эха Москвы" отрицает факт приставаний. Он заявил, что не пытался зайти к ней в дом. "Попасть домой – ну это фу", – подчеркнул Венедиктов. Ведута призналась, что из-за стыда не хотела рассказывать никому о произошедшем в течение восьми лет, а Венедиктов услышал "нет", хоть и не с первого раза.

Напомним, что в марте 2020 года известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы за множество эпизодов сексуального домогательства. На последнее заседание суда он прибыл на каталке из-за перенесенной операции по стентированию сердца, а после оглашения приговора пожаловался на боли в сердце.