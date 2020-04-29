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Главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова обвинили в сексуальных домогательствах

, ИА "Амител"
Журналистка Анна Ведута утверждает, что он приставал к ней в машине
Фото: t-l.ru

Фото: t-l.ru

Анна Ведута, бывший пресс-секретарь Алексея Навального, обвинила главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова в домогательствах. Об этом сообщает "Русская служба BBС".

По словам Ведуты, в 2012 году Венедиктов пригласил ее на ужин в большой компании, после окончания которого предложил отвезти журналистку домой вместе с двумя ведущими "Эха": Татьяной Фельгенгауэр и Оксаной Чиж. Девушки первыми вышли из автомобиля, а в нем остались Ведута, Венедиктов и водитель.

Женщина сидела с редактором на заднем сиденье и почувствовала, как он приобнял ее и взялся руками за коленки, после чего "рука поползла выше, по внутренней стороне бедра", как утверждает журналистка. Она попросила Алексея перестать, а после остановки машины "пулей вылетела" и побежала домой.

По ее словам, Венедиктов настойчиво предложил проводить ее до квартиры, перед дверями которой начал узнавать, есть ли у нее кто-то дома. Анна ответила, что дома у нее мать, быстро забежала в квартиру и "час сидела на полу в ванной, уставившись в стену".

Главред "Эха Москвы" отрицает факт приставаний. Он заявил, что не пытался зайти к ней в дом. "Попасть домой – ну это фу", – подчеркнул Венедиктов. Ведута призналась, что из-за стыда не хотела рассказывать никому о произошедшем в течение восьми лет, а Венедиктов услышал "нет", хоть и не с первого раза.

Напомним, что в марте 2020 года известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна осудили на 23 года тюрьмы за множество эпизодов сексуального домогательства. На последнее заседание суда он прибыл на каталке из-за перенесенной операции по стентированию сердца, а после оглашения приговора пожаловался на боли в сердце.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.04.2020 06:14
гость

и кому верить, ей или ему, доказательств никаких

30.04.2020 06:32
могиканин

она испугалась,что забеременела после того как"приобнял ее и взялся руками за коленки..."?

30.04.2020 06:50
- гость -

Ужас.

30.04.2020 07:02
- гость -

Везде так с коллегами. Если не так, то это только когда не стоИт.

30.04.2020 07:05
- гость -

Врет. У кузена Бенедикта была молодая шлюха, о которой он врал, что талантливая журналюшка. Она типа его чуть ли не зам была. Хотя может... короче на зону его, там разберутся.

30.04.2020 07:42
1

"час сидела на полу в ванной, уставившись в стену"

бухая была, протрезветь никак не могла

30.04.2020 07:43
- гость -

крутейший разврат Венедиктов устроил

30.04.2020 07:44
- гость -

месье знает толк в извращениях

30.04.2020 07:57
гость

"Попасть домой – ну это фу", – подчеркнул Венедиктов.

Обычно:- Поедемте в нумера!

30.04.2020 08:21
- гость -

Пархатый уродец.

30.04.2020 08:55
месный

30.04.2020 08:21
- гость

Чё завидно?

30.04.2020 09:07
CALIBR

Я имею другой взгляд на эти события, я даже не помню, что они произошли. Я вам могу сказать честно – я мог бы сказать: «Этого не было», но я этого не помню, но что вот так оно было – этого точно быть не могло. Но при этом, если у Анны — уже 8 лет это ее скребет – если она чувствует себя некомфортно, из-за того, как ей представлялось это, я перед ней извиняюсь. И это правильно, потому что если вы своими действиями, или мыслями, или поступками, даже неверно интерпретированными, даже неверно понятыми, или если даже их вообще не было, но тем не менее создаете человеку дискомфорт, надо извиниться. Поэтому я извиняюсь перед Анной и считаю, что она должна понять, что у меня другое от этого впечатление, от нашего с ней общения.

Я перед ней извиняюсь так же, как я извиняюсь перед всеми, кому своими действиями доставляю, доставлял и буду доставлять разные жизненные неудобства. Это факт. Поэтому мы продолжаем Аню нежно любить, ценить. Я знаю, она вчера писала главному редактору сайта со словами: «Вы, наверное, больше не будете блоги мои брать на сайт». Будем, Аня, если эти блоги будут так же хорошо написаны, как и раньше. Исследование BBC мы повесили на сайт, я разместил его в телеграм-канале. Еще раз повторю, что те обвинения, которые Аня выдвинула против меня, не имели места, тем не менее я еще раз извиняюсь, если у нее в голове это осталось, если она мучается, то прошу больше не мучаться. Извините меня, Аня. /А.Венедиктов/

30.04.2020 09:07
- гость -

почему информация всплыла только сегодня, может она это все напридумывала.
ну если даже нет и что тут сверхновоcтного!!!???

30.04.2020 09:16
гость

может у дамы проблемы с памятью, 8 лет назад, причем эти 8 лет нормально общалась с ним, а тут вдруг что то щелкнуло, наверное самоизоляция

30.04.2020 09:24
CALIBR

30.04.2020 09:16
гость
может у дамы проблемы с памятью, 8 лет назад, причем эти 8 лет нормально общалась с ним, а тут вдруг что то щелкнуло, наверное самоизоляция
+++++++++++++
Карина Орлова,журналист

"Я знаю, что в 2015 году, когда Ведута уже не была пресс-секретарем Навального и жила в США и ей не надо было бояться испортить отношения с Венедиктовым и Эхом (о чем она говорит в интервью ВВС, рассказывая о том эпизоде), она совершенно спокойно пришла на ужин с Венедиктовым, на котором была и я, в Нью-Йорке. Ни к Ведуте (по крайней мере, на моих глазах), ни ко мне он не приставал. А было нас всего трое. Венедиктов тогда хотел познакомить Ведуту с Павлом Дуровым и писал ему смски, но по-моему, знакомство так и не состоялось."

30.04.2020 09:48
гость

Строс Канн, Ассандж, Слуцкий, их же салом Венедиктову по мусалам

30.04.2020 09:49
гость

Анна Ведута, бывший пресс-секретарь Алексея Навального

Тут ключевое слово "бывший". Была бы действующий, все было бы нормально, гладь, где хочешь

30.04.2020 09:50
Кот.Без сапог.

может у дамы проблемы с памятью, 8 лет назад, причем эти 8 лет нормально общалась с ним, а тут вдруг что то щелкнуло, наверное самоизоляция

Обычное поведение вышедших в нелеквид шалав.Напомнить о себе. Да и вообще - лицо компании. Тухлая у них компашка.

30.04.2020 10:14
CALIBR

Обычное поведение вышедших в нелеквид шалав.Напомнить о себе. Да и вообще - лицо компании. Тухлая у них компашка.
+++++++++++++++++
О какой компашке речь ведёте ? Живёт в Америке, водится с бывшими соотечественниками,выбравшими США для жительства. К примеру:
"Бывший комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дрокова получила грин-карту США. Об этом свидетельствует фотография, которую девушка в понедельник, 13 марта 2017 г. выложила на своей странице в Instagram.
«Самый красивый оттенок зеленого, который я когда-либо видела. Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к получению гражданства в моей родной стране США», — добавила Дрокова, уроженка Тамбова. (с)
Иногда встречаются с приехавшими потусоваться подругами и другами из России , ибо тоска по берёзкам однозначна...

30.04.2020 10:21
- гость -

30.04.2020 10:14
CALIBR
Вы не умный человек, а по другому ...

30.04.2020 10:33
CALIBR

30.04.2020 10:21
- гость -
Вы не умный человек, а по другому ...
+++++++++++++
Даже не кашлянул и не сморкнулся ,только - тьфу на вас.

30.04.2020 10:35
- гость -

Ну если грин-карта важнее любви к отечеству, то что о таких вспоминать?
Пусть едет и там побирается, обратно не брать.

30.04.2020 11:04
- гость -

30.04.2020 10:21
- гость -
А мне нравится его манера. Не поленился человек нашел в интернете выдержки и вставил. От чего статья стала более полной. А то кинут информацию как собакам без нюансов, вот и гадай кто кого и как.

30.04.2020 13:22
- гость -

Статья а Калибре или о жадной шлюхе с комплексами? Что вы на Казимира переходите, он хороший и от режима пострадал (от редакции). Теперь осознал, раскаялся, повинился, проставился и штатно тут пишет.

30.04.2020 17:12
CALIBR

Спасибо тем , кто мне плюётся в спину - по всем приметам я вас впереди !

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