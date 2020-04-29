Главу района в Республике Алтай, где обнаружили первый случай COVID-19, уволили

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе обращения к жителям региона сообщил, что депутаты Онгудайского райсовета на сессии 29 апреля приняли решение об отстранении руководителя района Андрея Мунатова от должности.

Напомним, именно в Онгудае выявили первый в Республике Алтай случай заражения коронавирусом.

"Безусловно, сейчас не подходящее время для принятия таких решений. Все вы помните, что именно в Онгудае был выявлен первый очаг по коронавирусу. Кроме того, в Онгудайском районе локализован, но еще продолжает действовать крупнейший в регионе лесной пожар. Сейчас как никогда важно обеспечить усиление противопожарного режима, спокойное прохождение паводковой ситуации, но в этот сложный период район, по сути, остается без руководителя. Действиям депутатов и принятому решению обязательно будет дана объективная правовая оценка, основанная в первую очередь на незыблемых принципах законности и легитимности", – пообещал Хорохордин.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Горном Алтае 32 подтвержденных случая коронавируса.