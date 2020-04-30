Нейрохирург рассказал о связи между COVID-19 и инсультом

Коронавирус приводит к нарушению свертываемости крови, тромбозам и ДВС-синдрому, что значительно повышает риск инсульта и смертность от заболевания. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на нейрохирурга Алексея Кащеева.

Врач рассказал об одном пациенте, который страдал воспалением позвонков. Кроме характерных симптомов заболевания, у него наблюдались и изменения в свертываемости крови. Врач назначил пациенту тест на COVID-19, который оказался положительным, тем самым объяснив странность в течении болезни.

Кроме того, нейрохирург заявил, что коронавирус пагубно влияет на центральную нервную систему. Это приводит к спутанности в сознании, головной боли и головокружениям.

Кащеев отметил, что риск летального исхода от пневмонии более вероятен для людей, недавно перенесших инсульт, а у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями COVID-19 воспаление легких будет протекать тяжелее.

Как ранее сообщил amic.ru, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал одышку основным симптомом тяжелого протекания COVID-19.