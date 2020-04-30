Скандал на шоу "Маска". Победителя обвинили в плагиате

Победителя шоу "Маска" Анатолия Цоя обвинили в плагиате. Белорусская певица Палина заявила, что он полностью скопировал ее кавер на песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой".
Исполнительница отметила, что еще в прошлом году записала кавер на знаменитую композицию и даже сняла клип. По ее словам, Цой полностью скопировал ее видение.
"Обидно, что кто-то может так делать, да и все. Без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы захудалой благодарности на электронную почту. Обидно, что у большой дружной команды не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу", – написала Палина.
Поскольку речь идет о кавере на песню, певица не сможет юридически отстоять свое право на ее исполнение.
Комментарии
Какие страсти кипят...
А плагиат на кавер Барских "Замок из дождя" никто прям не видит
Опарыши какашку делят.
эх, Киркорова в розовой кофточке на них нет