Власти Алтайского края ослабили ограничения из-за коронавируса

29 апреля по решению губернатора Виктора Томенко внесены изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", сообщает пресс-служба краевого правительства. Документ предусматривает целый ряд изменений. Они вступают в силу с сегодняшнего дня.

Под запрет на деятельность торговой сферы теперь не попадают объекты розничной торговли непродовольственными товарами в специализированных магазинах, расположенных на первых этажах зданий и имеющих отдельный обособленный вход. При этом обязательным условием работы таких торговых организаций является соблюдение расстояния между посетителями не менее 1,5 метра и одномоментное нахождение в помещении магазина не более трех человек.

Аналогичные меры и особенности помещений дают право оказывать парикмахерские услуги, с тем лишь отличием, что одновременно там могут находиться не трое, а двое клиентов.

Вместе с тем пока не возобновят работу салоны красоты, косметические и спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и другие объекты, где оказывают подобные услуги.

К перечню разрешенных видов деятельности также отнесены такие услуги, как монтаж, техническое обслуживание, ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации, деятельность по обучению в организациях, не отнесенных к образовательным.

Кроме того, новым указом главы региона предписывается приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях и санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия.

С 1 по 10 мая нельзя будет бронировать и места в гостиницах. Исключение составят только для лиц, которые находятся в служебных командировках.

Кроме того, в список разрешенных плановых мероприятий включена вакцинация детского населения по эпидемическим показаниям, а также вакцинация взрослого населения против клещевого энцефалита.