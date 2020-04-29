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Жителю Алтая вынесли приговор за сексуальное насилие против девочки

, ИА "Амител"
Его отправили в колонию особого режима
Фото: tomsk.sledcom.ru

Фото: tomsk.sledcom.ru

Суд вынес приговор 34-летнему жителю Алейского района, обвиненного в нескольких преступлениях, в том числе в сексуальном насилии против восьмилетней девочки и двух кражах, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина в августе 2019 года находился в доме своей знакомой в состоянии алкогольного опьянения.  Следователи доказали, что сельчанин надругался над ребенком, совершив против него "иные действия сексуального характера".

В том же месяце он похитил из автомобиля женщины мобильный телефон. Кроме того, в ноябре 2017 года подсудимый проник в гараж и на придомовую территорию местного жителя, где совершил кражу имущества на общую сумму свыше 7 тысяч рублей.

Суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях и приговорил к 12 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также ограничению свободы на срок 1 год 4 месяца.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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