Свободно – только грузовикам. Режим въезда в Алтайский край ужесточат

Правительство Алтайского края приняло решение об ужесточении режима въезда транспорта в регион, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

"Задача – ограничить посещение Алтайского края, появление новых очагов коронавирусной инфекции, – уточнили в канале. – Официальные подробности ожидаем завтра".

Согласно новым правилам, с 1 по 11 мая будет усилен контроль за перемещением на пропускных постах для всех видов транспорта, кроме грузовиков.

Проверять соблюдение требований будут сотрудники ГИБДД, Росгвардии и Роспотребнадзора. Подробности планируется обнародовать 30 апреля.

Напомним, ранее губернатор Виктор Томенко распорядился ввести в регионе жесткий пропускной режим.