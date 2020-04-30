В Алтайском крае 30 апреля ожидают дожди и грозы

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели будет тепло, но пасмурно, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

30 апреля в регионе будет достаточно сильный ветер. Его скорость составит 7-12 м/с, порывы до 20 м/с. В западных районах пройдут дожди и грозы.

Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки +20…+25 градусов (в Барнауле – от +22 до +24 градусов).

В ночь на 1 мая будет прохладнее – от +4°C до +9°C (в Барнауле – от +7°C до +9°C).

Кроме того, метеорологи предупредили о высокой пожароопасности. Наиболее сложную обстановку с природными пожарами прогнозируют в Славгороде и Ключевском районе.